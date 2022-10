Flamengo derrota por la mínima diferencia al Atlético Paranaense y levanta su tercera Copa Libertadores

Gabriel Barbosa, mejor conocido como “Gabigol” fue el autor del gol con el que Flamengo derrotó a Atlético Paranaense 1-0 en Guayaquil y llevo al equipo a titularse campeón de la Copa Libertadores por tercera vez en su historia. El equipo “Mengão” se une a la lista de equipos brasileños como Sao Paulo, Palmeiras, Gremio y Santos, que tienen también tres trofeos del máximo galardón suramericano a nivel de clubes.

El equipo dirigido por Dorival Júnior privó a los dirigidos por Luis Felipe Scolari de levantar su primera Copa Libertadores y fueron los justos ganadores de un encuentro en donde se mostraron dominantes pero que no pudieron cerrar con un mayor resultado. Cabe destacar que “Gabigol” igualó a su compatriota Luizao como el futbolista brasileño con más goles anotados en Copa Libertadores con 29 tantos.

Pero esto no fue todo, Gabriel Barboza alcanzó el registro del legendario futbolista ecuatoriano Alberto Spencer con Peñarol y se convirtió en el segundo futbolista en marcar en tres definiciones consecutivas de la máxima competencia sudamericana.

El gol del Flamengo

El gol del Flamengo llegó luego de una jugada digna de una cónsola de videojuegos entre Éverton Ribeiro y Rodinei por el lado derecho de la cancha. Fue así como el capitán flamenguista puso un centro para que ‘Gabigol’ rematase a placer a la red en el segundo palo, y pusiera gritar a los 15 mil aficionados flamenguistas presentes en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Flamengo no supo cerrar el encuentro y debió sufrir hasta el final a pesar de haber jugado mejor en la segunda mitad y con un hombre más debido a la expulsión de Pedro Henrique en la primera mitad. IT'S A RED CARD FOR PARANAENSE 🟥🤯 They're left with 10 men 😮‍💨



⚽ 🇧🇷 @Flamengo 🆚 @AthleticoPR 🇧🇷

📺 LIVE NOW on beIN SPORTS



#GloriaEterna | #Libertadores pic.twitter.com/s87uSf0ZOo— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 29, 2022

Al final Scolari metió todo su repertorio y el uruguayo Agustín Canobbio lo intentaba pero no era suficiente. El Flamengo y sus figuras se titulaban campeones de la Copa Libertadores por tercera vez en su historia.

También te puede interesar

. Tras goleada de Brasil a Túnez, Neymar se coloca a dos tantos del récord historico de Pelé y lo celebra a lo Chicharito

. ¡Una locura! La argentina Soledad Jaimes, anotó la brutal cifra de 10 goles en la escandalosa goleada del Flamengo 34-0 sobre Río San Pablo

. Ronaldinho causó furor con su presencia en centro comercial de Ecuador en un concurso dedicado a su trayectoria