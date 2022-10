Gaby Spanic recordó el drama que vivió en Miss Venezuela, ¡le robaron el vestido!

La actriz venezolana Gaby Spanic acudió al programa “Montse y Joe”, donde no solo habló de su presente, también revivió una agridulce experiencia de la que fue protagonista durante su paso por Miss Venezuela. ¡Aquí te contamos los detalles!

De acuerdo con la protagonista de ‘La Usurpadora’, lo que comenzó como una experiencia inolvidable, terminó por ser toda una pesadilla. Y es que el vestido que utilizaría para la gran final, mismo que había sido un obsequio por parte de los habitantes de su ciudad natal, fue robado unos días antes del concurso.

“Mi vestido fue con Ángel Sánchez, un gran diseñador venezolano. Resulta que un día antes del concurso el traje se lo robaron“, sentenció para luego contar los obstáculos que enfrentó para poder encontrar uno nuevo.

“Me hicieron un traje de un día para otro, pero era una cosa pomposa, de tul y de quinceañera. Yo parecía una muñeca de pastel”, añadió.

Lamentablemente, la experiencia desagradable no terminó allí, pues el tul que Gaby Spanic usaba aún tenía alfileres, los cuales le pinchaban cada que caminaba. Para cerrar con broche de oro, los zapatos que portó en esa ocasión le quedaban pequeños.

“Me puse el fondo de tul con alfileres y los zapatos me lo hicieron más pequeños en mi Venezuela y no me entraban, entonces me echaron vaselina para caminar y mientras yo iba sonriendo me picaban los alfileres“, finalizó la guapa actriz.

