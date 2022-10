Kenia Os celebra el lanzamiento de su álbum “K23″con un atuendo de aberturas peligrosas

Kenia Os se encuentra de manteles largos con el lanzamiento de su nuevo material discográfico de la mano de Sony Music, “K23”. Para celebrarlo, realizó una lujosa fiesta a la que acudieron decenas de celebridades de internet y del mundo de la música. ¡Checa su despampanante look aquí!

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Mía Mía” compartió una serie de imágenes con las que dio una probadita de lo que sucedió dentro de la fiesta que realizó con motivo del lanzamiento de su nuevo disco.

En las primeras fotografías que conforman el carrusel, se aprecia Kenia Os posando como solo ella lo sabe hacer mientras modela un ajustadísimo vestido color gris con varias aberturas en los lugares correctos para acentuar su silueta.

Para acompañar su look, la denominada “Kenini” utilizó unas botas de tacón y en color metálico que le dieron un aire futurista. No podemos dejar de lado el glamuroso maquillaje y peinado que eligió como acompañante de su atuendo.

Como era de esperarse, no faltaron los comentarios en los que llenaron de piropos a la cantante: “Preciosa”, “Tú nunca me fallas”, “Reina”, “Triunfando como siempre”, “Muy celestial”, “K23 la está rompiendo” y “La reina de México”, son algunos de los mensajes que se leen bajo la publicación.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la joven artista deleita la pupila del público con uno de sus despampanantes looks. Y es que tan solo unos días antes mostró una faceta completamente fantasiosa. Chécalo aquí: View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

