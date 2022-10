Andrea Meza no se queda callada ante el rechazo de la nueva dueña del Miss Universo

Hace unos días se dio a conocer que la empresaria tailandesa y mujer transgénero Anne Jakapong adquirió el concurso de belleza Miss Universo.

La empresaria, quien es considerada como una de las personas más ricas en Asia dividió opiniones pues ella fue quien expresó su rechazo a la edición 2020 del concurso en la que la mexicana Andrea Meza se llevó la corona, pues a la nueva dueña no le gustó que entre las finalistas habría demasiadas latinas y se hiciera a un lado la representación asiática.

Tras la noticia de la adquisición y recordarse las declaraciones de la empresaria por el top 5 con mujeres latinas, fue Andrea Meza, Miss Universo 2020 quien le respondió a través del programa de televisión donde participa en Telemundo.

“Yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo gané Miss Universo 2020. Y con mucho gusto, espero conocerla pronto y demostrarle el porqué de los resultados de ese año”, expresó la mexicana.

Recordemos que tras la pandemia de Covid-19, la edición 2020 del concurso de belleza acaparó las miradas y finalmente en el top 5 quedaron, Miss Brasil: Julia Gama, Miss Perú: Janick Maceta, Miss República Dominicana: Kimberly Jiménez, Miss India: Adline Castelino y Miss México: Andrea Meza, quien finalmente ganó Miss Universo.

El triunfo de Andrea Meza fue polémico pues se armó una controversia con Perú, pues sus seguidores comenzaron a resaltar que Janick Maceta debía ser la Miss Universo 2020.

No obstante entre la peruana y la mexicana no ha existido rivalidad e incluso Andrea dio a conocer en su momento que le pudo ayudar a Janick en un momento crucial cuando quedaron en el Top 10, “su vestido era muy pesado, por lo que tuvo problemas para ponérselo sola y yo estaba como, ‘está bien, déjame ayudarte. Solo relájate, todo está bien’. Sé que es una competencia pero no quieres ser malo o ignorar a nadie más”.

Por otra parte, otra polémica que ha estado dando de qué hablar es si las mujeres trans podrían participar en el concurso de belleza pues se han polarizado las opiniones al respecto.

