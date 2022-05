Ximena Navarrete y Andrea Meza, las dos ex Miss Universo mexicanas, por fin se conocieron

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ximena Navarrete y Andrea Meza finalmente se conocieron, el momento fue expuesto a través de las redes sociales en donde compartieron con sus seguidores las primeras imágenes en las que aparecieron posando dos de las tres mexicanas que han logrado obtener la corona de Miss Universo.

Desde que Andrea Meza se coronó como Miss Universo en 2020 no había logrado coincidir con Ximena Navarrete; sin embargo, el sorpresivo encuentro ocurrió en Miami, Florida, donde la originaria de Chihuahua recibió a la tapatía para realizar una entrevista para el programa ‘En casa con Telemundo’.

Fue a través de sus respectivas cuentas de Instagram en donde las dos reinas de belleza mexicanas presumieron su felicidad de poder estar frente a frente por primera vez.

“Amigos, hoy cumplí un sueño, miren con quién estoy. ¿Cómo ven? Ya por fin después de años y yo encantada de estar aquí contigo“, mencionó la presentadora de Telemundo en una serie de videos que compartió en las historias de su red social.

Mientras que en su galería agregó una serie de postales en las que dejó ver un poco de lo que se vivió durante su encuentro.

“Por fin nos conocimos Ximena Navarrete y yo 2 Miss Universo de México. No habíamos podido coincidir, pero al fin se dio y pudimos platicar y platicar”, escribió al pie de la publicación que causó revuelo y en unas cuantas horas generó más de 170 mil “me gusta”.

Por su parte, la originaria del estado de Jalisco inmortalizó el momento dentro de su perfil social, en donde publicó una fotografía en la que ambas posaron de lo más sonrientes.

“Pageant lovers… ¿Adivinen? por fin nos conocemos en persona. Qué padre poder vernos”, escribió la Miss Universo 2010 como descripción a la publicación. View this post on Instagram A post shared by Ximena Navarrete (@ximenanr)

Y aunque este encuentro fue toda una sorpresa para sus admiradores, no es el único que ha protagonizado Ximena Navarrete pues el pasado mes de marzo también tuvo la oportunidad de convivir con Lupita Jones, la primera mexicana en ganar la corona de Miss Universo.

“Que gusto tener la oportunidad de verte Ximena Navarrete y ponernos al día. Feliz de verte tan plena y realizada, hermosa mamá de una princesa divina”, escribió la empresaria que se coronó como reina de belleza internacional en 1991, en donde también agregó “Andrea Meza nos faltaste tú“. View this post on Instagram A post shared by Lupita Jones (@lupjones)

También te podría interesar:

–Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana, se luce bailando en traje de baño mientras pasea en yate

–Ximena Navarrete, ex Miss Universo mexicana, celebra con una lujosa fiesta el bautizo de su hija

–Ximena Navarrete, ex Miss Universo, celebra el primer mes de su bebé con viaje a la playa