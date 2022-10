Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 31 al 6 de noviembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 31 al 6 de noviembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Las posibilidades de encontrar trabajo, o el trabajo que tanto estas desando son muy grandes estos días, tu esfuerzo y lucha por fin darán frutos a todo lo que tenga que ver con lo profesional, así que adelante, toma con seguridad la oportunidad que se abra. No permitas que nadie te diga que no puedes o duden de tus capacidades, que nadie boicoteé ninguna de tus posibilidades. En el dinero pasaras días de calma y descanso, por fin no te preocupa nada que tenga que ver con lo económico, tu administración a resultado de maravilla. En el amor son días propicios para comenzar una relación, pero también son días en donde puedes decidir que un tiempo solo, sola, no te caería nada mal. Cuida la salud de tus pies, demasiadas cargas del pasado pueden hacer que estos se hinchen o sufran alguna torcedura.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Todo se ajusta de manera perfecta y adecuada para que logres por fin ese cambio de ambiente que tanto sueñas. Las mudanzas lucen perfectas y sin obstáculos, puedes tener grandes posibilidades de encontrar el hogar ideal, puedes llegar a moverte hasta de cuidad. Tu lugar de trabajo te traerá ciertas incomodidades, tendrás la necesidad de reflexionar sobre si quieres o no seguir en ese lugar, porque sientes que tu salud emocional está en peligro, así que piensa bien y toma la decisión, no pongas más desequilibrio tu estabilidad. Tu pareja cuida de ti y tú la has, lo has, descuidado por mucho tiempo, pero estos días tienes la oportunidad de ponerle remedio a esta situación y tener un acercamiento, recobrar la confianza de antes, porque el amor ahí está, ese sigue existiendo.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Las dudas no son buenas, ni te llevan a ningún lugar, solamente te pueden hacer sentir profundamente inseguro, insegura, así que confía, en ti, en los que te rodean y sabes que te quieren, confía en tus capacidades y experiencia. Esta semana los avances que quieres lograr en el trabajo están ahí, al alcance de la mano, pero para que esto se logre tienes que retomar esa seguridad con la que movías en meses pasados y de un día a otro la borraste por situaciones en las que te metieron el pie, pero eso ya pasó, así que a retomar la seguridad que tanto te caracterizaba antes. Es tiempo de darle prioridad al amor, es tiempo de poner atención a ese camino, tienes a tu lado personas que te pretenden, conócelas, date el chance de volver a amar.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Puedes tener falta de interés en todos los ámbitos esta semana, necesitas retomar la fuerza y la energía al cien, porque esto no te está permitiendo disfrutar de cada día, de cada momento. No puedes permitirte seguir en esa apatía, tienes que salir de esa emoción que solo te lastima, pero también lastima a los que te quieren. Si sientes que no puedes solo, sola, deja que te ayuden, que te impulsen, si fluyes, al terminar esta semana te sentirás de otra manera, empezaras de nuevo a retomar la vida desde el amor propio. Cuida de no descuidar tu trabajo, la falta de energía puede hacer que haya llamadas de atención, o que se te pase por alto algo importante que puede costar más caro que una llamada de atención. El dinero es algo que luce estable, por ahí no tendrás preocupaciones.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Esta semana podrás entender porque el alejamiento o el enfriamiento de una relación de amistad de hace años, entenderás que no es contigo, pero que esta persona necesita su espacio para resolver a su manera problemas, por un lado, te quitará un peso de encima saber que no eres tú, pero por el otro querrás ayudar y no podrás, no te dejará acercarte. En el ámbito del trabajo es importante echar toda la leña al asador esta jornada, hay grandes posibilidades de crecimiento, pero este se basa en demostrar todo tu potencial. Sigue haciendo equipo, creyendo en las personas que te rodean y todo brillara más rápido de lo que esperas. Son días donde el dinero fluirá lentamente, cuídalo, no despilfarres, ya vendrán días mejores. En el amor todo se torna en calma, semana de gran serenidad y entendimiento en el romance, goza de este nuevo entendimiento.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

La verdad que quieres y que buscas en todos lados solamente está en ti, tienes que dejar de buscar respuestas fuera de ti, necesitas hacer un examen de conciencia y desde ahí empezar a reacomodar tu vida emocional y mental. Es una semana muy buena para la reflexión profunda y recobrar el camino de bienestar en el que ya estabas caminando y por malas influencias dejaste de lado. Es una semana para darle prioridad a tu descanso, no acumules trabajo, no hagas compromisos que no vayas a cumplir y solo te hagan acumular más presión. Estos días la energía que te rodea es muy buena para implementar nuevas formas, nuevas maneras de vivir en calma y con tranquilidad. En el amor tendrás una pausa necesaria para poder pensar bien para dónde tienes que seguir andando.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

No tengas miedo al cambio, es tiempo de hacerlo, si no lo haces tú la vida misma lo hará por ti y ahí sí todo puede salirse de control, así que es mejor ya dejes la resistencia y te muevas. En el trabajo hay posibilidades de que te cambien te lugar, que te cambien de localidad, es necesario entender que en algún punto tu querías ese cambio y ya se dio, solamente que ya habías desistido. El cambio también viene en lo económico, todo empieza a acomodarse, empiezas a tener más flujo de dinero, pero sobre todo sentirás que te quitan un peso de encima por tener para remediar cosas en pausa por la mala economía del pasado. En el amor, también habrá movimientos necesarios, serán para bien, para un crecimiento y fortalecimiento en la relación. Cuida la salud de pulmones, garganta, cuídate de alergias.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Esta semana por fin caminos claros, las encrucijadas se despejan y ya tendrás seguridad de para dónde caminar, con quién caminar y cuándo caminar. Se avecinan nuevas oportunidades laborales, quizá ahora no veas todo lo bueno que puede salir de ahí, pero recuerda que siempre todo pasa por un bien mayor, así que sigue el flujo de la vida, déjate llevar por la mente y el corazón que ahora están en equilibrio. Son días muy buenos para todo lo que tenga que ver con el amor, con el romance, con los rencuentros, son días para entender profundamente en dónde está, estuvo la falla y arreglarla en pareja. Acude a reuniones familiares, estas estarán llenas de armonía y te nutrirán el alma, saldrás de ahí con gran paz para el alma, que buena falta te hace ya.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

No ataques, detente ya, antes de que salga ese lado negativo tuyo, piensa, respira, reflexiona, no te dejes llevar por un momento y te metas en líos, o vayas a herir con tus palabras y acciones a alguien que no lo merece. Es una semana para controlar en carácter, estarás muy sensible a cualquier cosa y la mecha la tienes corta, no tomes las cosas personales. Esta semana no quieras arreglar malentendidos en el trabajo, porque no podrás y causarás más molestias de las que ya hay, tu manera de comunicar no será la adecuada.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

La fortuna te sonreirá esta semana. Tendrás grandes posibilidades de ganar en juegos de azar, así que no dudes en participar en alguna de estas cosas, solamente no abuses, porque, así como la suerte está a tu favor esta semana también es importante hagas una muy buena administración de tu dinero, es tiempo de hacer crecer la cuenta de ahorros, de hacer una inversión para el futuro. En lo laboral te esperan felicitaciones, nombramientos y hasta algún bono extra por lo bien que te has desempeñado los últimos meses. Una semana muy buena para comenzar romances, pero también para terminar con alguna relación que ya se volvió caótica y complicada.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es cuestión de un poco más de paciencia para que puedas lograr ese nuevo empleo o amor que estas buscando, la semana pinta bien para los comienzos en estos dos ámbitos, así que no quites el dedo del renglón y ese esfuerzo valdrá la pena. En el amor las cosas comienzan a marchar de mejor manera, por fin entenderás que mucho de lo que estuvo pasando fue por tu falta de atención en la pareja, pero estas de vuelta y todas esas distracciones que te quitaban el tiempo se quedan atrás y ahora si sabes perfecto cuáles son tus prioridades, y una de las primeras es la pareja. Es una buena jornada para terminar trámites que tengan que ver con bienes inmuebles, estos caminarán rápidamente si comienza estos días. En la salud no dejes a la desidia ninguna molestia, es tiempo de un buen chequeo médico.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Es importante que esta semana salgas de la zona de confort en la que te has instalado últimamente, necesitas comenzar a generar otra energía, energía de movimiento, de cambio, pero ese tiene que venir desde tu fuerza interna, desde el corazón. Sentirás que el conformismo ya no es lo tuyo y eso lo agradecerás pues irás tras sueños, proyectos, metas, nuevo empleo. Por el momento el amor toma una pausa, y está bien, porque si no estas bien contigo mismo y reconectas con el amor propio no podrás estar bien con nadie más y solo te cargarías más problemas que felicidad. Días muy buenos para regresar a los buenos hábitos, el ejercicio es importante para que todo lo que comienza a mover encuentre un equilibrio perfecto.