Eduin Caz confiesa desde el gimnasio que debe bajar de peso porque ya no le queda el vestuario

Eduin Caz confesó que tiene que bajar unos kilitos porque ya no le queda el vestuario y para demostrar que está dispuesto a ponerse en forma nuevamente, compartió con sus seguidores de redes sociales una serie de imágenes en las que apareció ejercitándose en el gimnasio.

Grupo Firme sigue cosechando éxitos en México y a nivel internacional, pero esto no ha impedido que su vocalista, Eduin Caz, siga inmerso en la polémica especialmente por su manera de beber descontrolada que sigue causando preocupación a sus fanáticos pues durante sus conciertos en los que aparece con botella en mano e inclusive se ha quedado dormido en pleno escenario; aunado a ello, en semanas recientes el cantante también ha dado de qué hablar por aumentar de peso.

Y fue precisamente por este motivo que el cantante de 28 años utilizó su perfil oficial de Instagram para compartir con sus 7.7 millones de seguidores una serie de imágenes en las que se apareció ejercitándose con todas las ganas de ponerse en forma nuevamente.

Además de las fotografías en las que posó con un short fucsia y el torso descubierto mostrando sus tatuajes, el intérprete de temas como “Ya Supérame”, “El Tóxico” y “Alaska” se dejó ver mientras realiza una serie de ejercicios con pesas que lo hizo sudar “la gota gorda”, tal como sus fanáticos destacaron en la sección de comentarios.

Asimismo, a través de las historias del mismo perfil social, Eduin Caz expuso otro par de videos cortos en los que aclaró que está aplicando la misma técnica que con los tragos, pero ahora en el gimnasio.

“Siempre se puede más, así la aplico con los tragos, pero hoy toca en el gym“, escribió.

Finalmente confesó que tuvo un motivo de peso para regresar a sus entrenamientos y es que ya no le queda el vestuario que utiliza en sus presentaciones con Grupo Firme.

“Para los que no me entendieron, es ¡siempre se puede más! Pero me tocó en el gym hoy. Tengo que bajar unos kikitos porque ya no me queda el vestuario“, se le escucha decir en uno de los clips.

También te puede interesar:

–Eduin Caz confiesa que tiene miedo que su hijo se avergüencen de él por sus borracheras: “Es mi fan”

–Esposa de Eduin Caz revela que el cantante guarda la ropa interior que le avientan sus fans en los conciertos

–Aseguran que “El Canelo” Álvarez corrió de la fiesta de 15 años de su hija a Eduin Caz: “Estaba tomado”