¿Qué fue lo que Nostradamus realmente “predijo” sobre Putin y la Tercera Guerra Mundial?

Hablar de Nostradamus es hacerlo del “profeta” más famoso desde el Siglo XV, a quien se le han adjudicados la predicción de distintitos hechos que cambiaron a la humanidad. Incluso en nuestros días se habla de él, como ejemplo, la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin que, según versiones en internet, conducirá a la Tercera Guerra Mundial.

Entre los fanáticos, aseguran que predijo una hambruna tan mala que la humanidad comenzaría a comerse entre sí con la frase: “No hay abades, monjes, no hay novicios para aprender; la miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto el precio del trigo, que el hombre es agitado. Su prójimo para comer en su desesperación”.

Sin embargo, no es todo, circula la versión de su otra frase ligada al conflicto en Ucrania, “siete meses de la Gran Guerra, gente muerta por malas acciones. Rouen, Evreux no caerá ante el Rey”.

El tabloide británico Daily Star especula que esto “podría verse como una alusión a un conflicto más grande de la Tercera Guerra Mundial derivado de los problemas en Ucrania que surgirán el próximo año”, y agregó que “la línea de tiempo de siete meses en el conflicto puede parecer inicialmente como una causa para celebración”.

La realidad es que las “profecías” de Nostradamus nunca han sido textuales, sino interpretativas, de ahí que cuanto más impreciso eres, más acertado puedes parecer sobre una mayor cantidad de temas.

De ahí que Nostradamus era especialmente bueno en la creación de predicciones tan imprecisas que eventualmente, alguien podría atribuirlas a un evento del mundo real no muy diferente. Son lo que se conoce como “postdicciones”, en el sentido de que posiblemente no puedas adivinar lo que estaba prediciendo antes de que ocurriera el evento, pero después del evento, puedes encontrar un pasaje que hace que parezca que lo había sabido todo el tiempo. Incluso entonces, no son tan precisos.

Por ejemplo, cuando dijo que “Desde las profundidades del Oeste de Europa, Un niño pequeño nacerá de gente pobre, El que con su lengua seducirá a una gran tropa; su fama aumentará hacia el reino de Oriente”, muchos lo relacionan con Hitler, sin que sea clara la relación.

Sobre la pregunta si Nostrodamus realmente predijo sobre Putin y la Tercera Guerra Mundial, hasta el momento no existe evidencia que lo confirme, incluso, previo al conflicto en Ucrania, han existido hechos históricos que también se relacionaron antes.

