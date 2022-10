Matthew Perry por poco y no asiste a la reunión de la serie “Friends”, debido a una operación de emergencia

En 2021 se llevó a cabo la reunión del elenco de la exitosa serie de televisión “Friends”, pero Matthew Perry estuvo a punto de no asistir, ya que poco antes se sometió a una operación dental de emergencia, lo cual provocó que sintiera un fuerte dolor en la boca y, por consiguiente, que hablara poco durante el show.

En una reciente entrevista que el actor concedió a la periodista Diane Sawyer Perry comentó que en esos días sentía que su boca “ardía como fuego” y que por un momento pensó en no ir a la reunión, “así que opté por simplemente asistir y hacer lo mejor que pudiera”. Eso no evitó que el público notara las pocas intervenciones que tuvo en el especial de HBO Max.

Matthew está en plena campaña de promoción de su autobiografía Friends, lovers and the big terrible thing, en la que narra sus experiencias con las drogas y el alcohol, con lo que puso en riesgo su vida varias veces. En una parte de la entrevista Sawyer le mostró unas secuencias de “Friends” y el actor indicó que en las que aparece con extrema delgadez estaba consumiendo muchas píldoras, y las que lo muestran con sobrepeso son de la época en la que abusaba de la bebida.

“Es muy difícil ver eso, porque de esta manera extraña siento pena por ese tipo, porque es un tipo que está fuera de control”, dijo Matthew. “No sabía lo que me estaba pasando. Pesaba 70 kilos e iba en camino a pesar 58. Lo siento mucho por ese tipo, está pasando por mucho, y soy yo, y recuerdo eso, y no entendía lo que estaba pasando. Pero de nuevo, lo siento, y estoy muy agradecido de no serlo más… pero es difícil, es difícil ver eso”. Friends, lovers and the big terrible thing sale a la venta el 1 de noviembre.

