Christian Estrada es señalado por Ferka, madre de su hijo, de violentarla emocionalmente

Tras varias semanas de especulaciones, María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferka, anunció al fin de su relación sentimental con Christian Estrada, quien fue señalado de ejercer violencia emocional.

En los últimos días las especulaciones en torno a la separación de Christian Estrada y la madre de su hijo había acaparado la atención dentro de las redes sociales, pero cansada de las difamaciones y versiones que han surgido, María Fernanda Quirós decidió romper el silencio para aclarar los motivos que la llevaron a separarse del ex de Frida Sofía.

Fue durante un segmento del programa ‘Hoy’ en donde Ferka explicó que decidió hacer públicas sus razones con el fin de cuidar su bienestar, pero principalmente el de su hijo de un año de edad.

“Chicas, lo único que les puedo decir es que se hagan caso cada que vean un foco rojo, yo no supe poner límites a tiempo, no lo hice. Cuando estás dentro de la relación no lo ves, cuando te empiezas a alejar poco a poco es mucho más fácil. Jamás iba a permitir que me transgredieran ni física, ni verbal, ni emocionalmente y ahí fue cuando yo dije que me amo mucho y no más”, expresó.

Entre lágrimas explicó que durante su relación permitió algunas cosas porque imaginó que podría funcionar, hasta que vivió una situación en particular que le hizo ver que no podría seguir permitiendo ese trato del padre de su hijo.

“A pesar de que yo amara muchísimo a esta persona, porque lo elegí como el padre de mi hijo, y eso se lo agradezco porque tengo lo más hermoso, pero al final de cuentas tengo que poner límites porque yo me amo, pero me confundí. Aposté, me enamoré, me segué y no me gustó. Decidí poner este alto porque hay violencia… la emocional es bien difícil porque nos quedamos calladas por pena y por el qué dirán”, añadió.

Afirmó que se atreve a levantar la mano para que su experiencia sirva a otras mujeres, y “por favor no se dejen”, además de confesar que calló porque estaba ilusionada con la familia que estaban formando y llegó a pensar que podrían resolver situaciones en pareja, pero finalmente no se logró.

Consciente de que lo importante es poner un alto y no permitir más difamaciones también compartió en sus redes sociales un comunicado en el que pide a las mujeres que nunca permitan que las denigren.

“Mujeres, siempre recordemos que nada ni nadie bajo ninguna circunstancia debe agredir sus valores, su integridad, su inteligencia, su valor y su autoestima. Somos muchas las que día a día luchamos por ser mejores seres humanos y somos más las que nos esforzamos por la gente a la que amamos sacando fuerzas desde el corazón y el amor”, se lee en el documento. View this post on Instagram A post shared by Marιa Fernanda Qυιroz Gιl☾✞ (@ferk_q)

