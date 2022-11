Diego Lainez se olvida de la Liga MX: el futbolista mexicano no contemplaría su regreso a México

Los futbolistas mexicanos pasan por momentos muy dispares en el Viejo Continente. Por un lado están los casos de Edson Álvarez e Hirving Lozano, jugadores indispensables en sus equipos y que buscarían dar un salto más grande en sus carreras. Por el otro está Diego Lainez, jugador que se debate su permanencia en Europa.

Desde hace varios días se ha hablado de la posible salida del joven extremo del Sporting Braga de Portugal. El mexicano no se ha ganado la confianza de su entrenador y no ha podido retomar su ritmo a razón de sus constantes partidos en el banquillo de suplentes.

Bajo estas circunstancias, algunos medios mexicanos han ventilado la posibilidad de que Lainez finalice su cesión por el Sporting, retorne al Real Betis y sea nuevamente cedido, pero al fútbol mexicano.

Diego Lainez y su posible regreso a la Liga MX: el mexicano podría dejar Portugal para sumarse a Tigres de la UANL https://t.co/l9GAMSk9Ti — La Opinión (@LaOpinionLA) October 31, 2022

Ante esta posibilidad, el diario Récord informaba que “en los planes de Diego Lainez no está volver al futbol mexicano, ni a corto ni a mediano plazo”. En este sentido, Tigres de la UANL se habría quedado con los brazos estirados por el rechazo del azteca.

El Mundial de Qatar 2022 podría ser clave

La Selección Mexicana aún no ha definido su lista de cara al Mundial de Qatar 2022. Diego Lainez espera poder estar entre los 26 jugadores que serían seleccionados por Gerardo Martino. Una buena Copa del Mundo podría relanzar la carrera del mexicano, pero sus méritos no han sido suficientes como para tener un puesto indiscutible en la nómina del torneo. Lainez solo tiene acumulado poco más de 200 minutos en lo que va de temporada. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

También te puede interesar:

· Diego Lainez y su posible regreso a la Liga MX: el mexicano podría dejar Portugal para sumarse a Tigres de la UANL

· ¿Jonathan dos Santos será descartado por las Águilas del América? El mexicano publicó un curioso mensaje en sus redes sociales

· Rogelio Funes Mori y un nuevo rumbo en su carrera: el “Mellizo” podría cambiar de club en la Liga MX