¿Jonathan dos Santos será descartado por las Águilas del América? El mexicano publicó un curioso mensaje en sus redes sociales

Las Águilas del América demostraron ser la gran debilidad para los hermanos Dos Santos. Giovani no pudo triunfar con su llegada al club y esto lo ha dejado al margen del fútbol con más de un año sin pertenecer a un equipo. El caso de Jonathan parece ir por el mismo camino, aunque menos drástico. El ex mediocampista de Los Ángeles Galaxy no ha marcado la diferencia en el conjunto azulcrema y su salida estaría a la vista.

Los rumores que vinculan a Jonathan dos Santos fuera de las Águilas del América fueron avivadas tras una publicación que hizo el mexicano a través de su cuenta de Instagram. El ex jugador del FC Barcelona publicó una fotografía con la camiseta azulcrema y un enigmático mensaje que decía lo siguiente: “Por siempre Club América”.

A partir de esta publicación, una gran cantidad de aficionados comenzaron a especular sobre el significado de la misma. En la caja de comentarios, los usuarios le preguntaron a Jonathan si se iría de la Águilas del América luego de colgar esta fotografía con cierto aroma a despedida.

Jonathan dos Santos en picada

El futbolista mexicano llegó a la Liga MX como una de las grandes figuras de Los Ángeles Galaxy. Pero desde su arribo al fútbol mexicano, Jonathan no ha podido ser regular en su rendimiento y Fernando Ortiz no le ha tenido suficiente paciencia. En la última temporada, Dos Santos a penas jugo 480 minutos, lo que se traduce en poco más de 5 partidos.

La escasa participación de Jonathan con las Águilas del América le ha influido en su valor en el mercado. El mexicano llegó a estar valorado en $8 millones de dólares, una cifra que quedó en el olvido ante el millón de dólares que hoy valdría su traspaso.

