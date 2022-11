Carolina Sandoval se transforma en Catrina y sorprende con espectacular altar de muertos

La venezolana Carolina Sandoval, mejor conocida como ‘La Venenosa’, sorprendió a sus seguidores al colocar un espectacular altar por el Día de Muertos en su casa de la Florida.

Por medio de un video, la expresentadora de ’Suelta la Sopa’ mostró el homenaje que le realizó a sus seres queridos que se adelantaron en el camino.

El altar, que fue colocado sobre una mesa de plástico, fue realizado por unos expertos en la materia, quienes cuidaron hasta el más mínimo detalle para que su ofrenda quedara hermosa.

“Porque amo celebrar mis tradiciones y las que he adoptado …acá celebrando #diadelosmuertos con mi bello homenaje a los que ya han partido con este hermoso #altardemuertos “, escribió Carolina Sandoval en la descripción de su video, el cual musicalizó con el tema ‘Recuérdame’ de Carlos Rivera.

En su ofrenda, por lo que pudimos ver colocó calacas, calaveras, flores, calabazas, velas, bebidas, frutas, el tradicional pan de muerto y las infaltables fotografías de sus familiares que fallecieron, entre los que se encuentra su papá.

“Disfruten de todas sus tradiciones y celebren a los que ya se fueron. El altar quedó así, con todo y pan de muerto, con toda la gente que amamos, familiares que han partido, para uno celebrar lo que fue su vida aquí abajo. Aquí tenemos a mi suegro, a la tía de mi esposo, a mi papi, a mi tío Pipo ”, dijo la celebridad en un fragmento de su video.

Además de atraer los reflectores por sus ofrenda, ‘La Venenosa’ también lo hizo por su caracterización de Catrina, con lo que dejó más que claro la gran pasión y admiración que tiene por las tradiciones mexicanas. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

