“En Argentina no iba a jugar nunca”: Santiago Giménez recibe la respuesta de los aficionados de la albiceleste

Gerardo Martino tendrá que definir a sus 26 futbolistas que representarán a El Tri en el Mundial de Qatar 2022. En la delantera, cuatro futbolistas lucharán por un cupo en la lista. Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez, a pesar de haber nacido en Argentina, serán dos de los jugadores que lucharán por un puesto en México. Pero en la previa algunos aficionados argentinos se burlaron de la elección del “Bebote” al sentirse mexicano.

El joven futbolista de Feyenoord nació en Buenos Aires, pero confesó no tener ningún sentido de pertenencia hacia Argentina. Giménez se fue desde muy pequeño a México y fue forjando su identidad hasta el punto de sentirse un mexicano más.

“Nací en Argentina, pero la verdad no me acuerdo de mis primeros años allá. Mi papá se vino a jugar a México cuando yo tenía dos años y me tocó ser mexicano. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia. Yo pertenezco a México y soy mexicano, y siempre fue así”, explicó Giménez en una entrevista con GQ.

Sin embargo, las declaraciones de Santiago Giménez fueron difundidas por el medio argentino Olé. Este portal le permitió opinar a múltiples seguidores de la albiceleste quienes se burlaron de las declaraciones del atacante de 21 años de edad al considerar que en la selección de Lionel Messi no iba a tener ningún tipo de posibilidades. 🇲🇽 Santiago Giménez habló sobre su decisón de elegir México por sobre Argentina: "Mi corazón me dijo que era mexicano".https://t.co/cQaaVo3PU4— Diario Olé (@DiarioOle) November 1, 2022

Las críticas a los comentarios de Santiago Giménez

En Argentina no iba a jugar nunca.. que otra le quedaba??— Ezequiel Radice Cueto (@EzeRadice) November 1, 2022

Paso de tener 0 chance de jugar en una selección top a agarrar lo que venga.— Marcos Grela (@MarcosGrela) November 2, 2022

Creo es el hijo del Chaco Gimenez que jugo en Boca o Independiente e hizo casi toda su carrera en Cruz Azul de Mexico.

Hay que asegurarse que Escaloni con esta noticia,pueda dormir, sino estaremos muuuuy jodidos

????????— Carlos (@coloso1952) November 1, 2022

Ahhhh del Chaco Giménez, menos mal que lo mencionaste sino ni idea de quien era este muñeco— Payerismo (@Payerismo11) November 1, 2022

El otro día iba por la calle y de casualidad patee una botella. Al día siguiente no se como el Tata me contacto y me dijo que si podía jugar el mundial con ellos porque no confía en los muertos que tienen de delanteros.— ㅿGonzahㅿ🏴 (@Gonzaaah_) November 1, 2022

Debe ser un tipo de taco— cuca (@cucix_18) November 1, 2022

Ni en México— Omar Aldasoro (@aldasoro_omar) November 2, 2022

Es como Funes Mori, x amor a México! no xq en Argentina hay 27 jugadores mejores en su puesto! Y estoy siendo respetuoso en decir q hay solo 27!— Luis (@18072011L) November 1, 2022

