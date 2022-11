Gerard Piqué anuncia su retiro sorpresivamente: El defensa central del FC Barcelona jugará su último partido en el Camp Nou este sábado

Gerard Piqué anunció este jueves 3 de noviembre que jugará su último partido con el FC Barcelona el sábado en el Camp Nou y pasará al retiro tras 25 años con el club azulgrana, donde ganó todo.

Piqué compartió de forma sorpresiva el anuncio con un video emotivo sobre sus diferentes etapas, desde las juveniles hasta la primera división, mismo donde anunció que era hora de terminar su etapa como futbolista.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“Hace semanas, meses, que muchos hablan de mí. Vosotros culés me lo han dado todo y ahora que los sueños de niño se me han cumplido, quiero decirles que es momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona no hay otro equipo, y así será”, expresó el jugador en el video.

Piqué vistió la camiseta del FC Barcelona y de la selección de España en la que sumó títulos importantes como: 1 Copa del Mundo, 1 Eurocopa, 4 Champions League, 8 Campeonatos de La Liga, 3 Mundiales de Clubes, 7 Copas del Rey.

En su última época como jugador pasó más por la polémica que por el mérito deportivo. Fue acusado de trabajar junto a Rubiales en la Supercopa de España y también la polémica separación con la cantante Shakira tras varios años de relación.

Piqué fue parte importante de la historia reciente del FC Barcelona con el tiki-taka de Pep Guardiola con el que ganaron el sextete en un club que tenía a jugadores como Lionel Messi, Dani Alves, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, entre otros.

El defensa central en los últimos años ha sido duramente criticado por su bajo nivel dentro de la zaga central e incluso señalado por sus íntimas relaciones con los directivos de la Real Federación Española de Fútbol y sus planes de realizar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

El español es uno de los directivos de Kosmos que tiene alianza en los E-Sports y otros grandes proyectos . También Piqué podría perfilarse como directivo del FC Barcelona en los próximos años debido a su interés en la gestión del fútbol.

