Alfredo Adame se hace dos limpias y asegura que su exesposa, Mary Paz Banquells, lo “tenía bien trabajado”

Tras pasar por una mala racha en la que incluso su vida estuvo en riesgo, Alfredo Adame decidió hacerse una limpia para protegerse de las envidias, frustraciones y malas vibras, pero sorprendió al asegurar que era su exesposa, Mary Paz Banquells, quien lo tenía embrujado.

Luego de protagonizar peleas callejeras y recientemente ser brutalmente golpeado por dos hombres afuera de su domicilio, el polémico actor recibió en su casa de la Ciudad de México a una “bruja” para que le ayude a retirar de su vida las malas energías, por lo que aceptó realizar un ritual en el que le aseguraron alguien lo tenía embrujado.

“Acepto porque estoy buscando una protección, un bien que funcione para las cosas, a la vista de todo lo que me ha pasado”, dijo Adame.

Una de las primeras peticiones del expresentador del programa ‘Hoy’ fue que sacaran de su vida a todos los envidiosos que podrían estar causándole daño.

“Espero que traigas algo muy fuerte contra todas estas alimañas, suripantas, tepocatas, envidiosos y todo”, señaló.

Luego de pasar una vela por todo su cuerpo, cubrirlo con humo y frotarse con una loción especial, la encargada de hacer la limpia aseguró que Adame tiene “ataques energéticos”, por lo que seguramente después del ritual su vida cambiaría.

“Usted carga mucha envidia. Con esta energía se busca hacer su energía más ligera para seguir avanzando de una manera positiva”, fue la explicación que recibió el famoso.

Pero hubo algo que llamó la atención de Alfredo Adame, y es que cuando le confirmaron que lo “están trabajando”, aseguraron que podría tratarse de alguien cuyo nombre empieza con la letra “B”, lo que de inmediato asoció con el apellido Banquells, refiriéndose a la madre de sus dos hijos.

“No me sorprendió porque hace muchos años mi exesposa me tenía bien trabajado y después me comentaban las personas que trabajaban aquí en la casa que de repente traía brujas de magia negra“, recordó Adame.

Pero este no fue el único rito al que se sometió el famoso presentador ya que también se puso en manos de un “brujo” para que lo ayudara a protegerse de las envidias, frustraciones y malas vibras, lo cual ocurrió nuevamente con ayuda de hierbas como la ruda, el incienso y agua.

También te puede interesar:

–Alfredo Adame explota y se lanza contra televisora y periodistas: “No tengo miedo de absolutamente nada”

–Alfredo Adame muestra cómo quedó su rostro tras cirugía en la que le colocaron placas de titanio

–Arath De la Torre hace chistes sobre Alfredo Adame y su ojo lastimado por pelea callejera