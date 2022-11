Ana Navarro: “La administración Biden apesta”, por no saber ganarse a los votantes latinos

La analista política y colaboradora de CNN, Ana Navarro Flores criticó ferozmente los esfuerzos que realizan, tanto los candidatos demócratas como la administración Biden, para intentar llegar a los votantes hispanos y convencerlos de ser su mejor alternativa en estas elecciones 2022, porque según su visión los demócratas perjudica a la comunidad latina y por eso los desacredita diciendo que “apestan”.

Durante la transmisión de “CNN Tonight” se realizó un panel de expertos políticos compuesto por David Axelrod, Scott Jennings , Ana Navarro y las anfitrionas Alisyn Camerota y Laura Coates, quienes discutieron el tema de las elecciones de medio término.

Después de analizar ciertos movimientos de cada uno de los partidos políticos, los candidatos y las alternativas que tienen los votantes, Scott Jennings, quien es republicano señaló que los hispanos se están inclinando hacia el Partido Republicano, debido a que consideran tener mayor confianza en ellos para las problemáticas que los afectan.

“¿Cuál es el mensaje republicano en esta elección?” preguntó Jennings y él mismo contestó: “La administración de Biden los está perjudicando [a los hispanos] económicamente y no mantienen seguras sus vecindarios debido a la ola de delincuencia nacional”.

Tras su comentario, el analista se dirigió hacía Ana Navarro, para ver si coincidía con él. La política nacida en Nicaragua, pero criada en Florida, aseveró que los demócratas intentan buscar a los votantes hispanos ofreciéndoles una sola problemática.

“Sin embargo, creo que Ana presentó un concepto poderoso en política en el sentido de que no se puede tratar a las personas como si solo se les permitiera preocuparse por una cosa. Si te dijera, ¿te puede importar una cosa? y si no estás de acuerdo conmigo te ignoraría, entonces no te sentirías muy amable con mi partido político”, anexó Jennings.

Las palabras del republicanos fueron aceptadas por sus compañeros de panel, porque además afirmó que el Partido Republicano, ahora con todos sus candidatos en la contienda electoral han tenido éxito al acercarse a los hispanos y las encuestas lo demuestran.

Ana Navarro tomó el turno para dar su análisis al respecto, sobre todo porque era la única de la mesa de origen latino y según considera saber cuáles son las necesidades de la comunidad en todo el país. Su primer comentario fue criticar a la Casa Blanca por no saber llegar adecuadamente a los hispanos.

“Te diré algo, la administración de Biden apesta al sonar su propia bocina“, argumentó tajantemente.

Y continuó: “Les dije esto en su propia cara. Mire, han hecho cosas como emitir un estatus de protección temporal para los venezolanos, que es un gran problema para la comunidad hispana. Pero no tocan su propia bocina”.

Navarro comparó la administración Biden con la administración Trump que hizo pocas cosas por la comunidad hispana y la mayoría de lo que intentaban realizar era “humo y espejos”.

El reporte de sondeos entre votantes latinos realizado por el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) y BSP Research y que fue publicado en estos días, reveló que entre el 14 y 24 % de los latinos aún está indeciso en su voto, pero que ellos podrían mover la balanza a cualquiera de los dos partidos.

Así mismo, el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) y BSP Research había publicando otro resultado a finales de octubre del aumento de votantes latinos que buscarían dar su apoyo el 8 de noviembre a los demócratas

Otra encuesta de Americano Media, una cadena nacional conservadora en español, halló que ese porcentaje de votantes latinos indecisos consideraría inclinarse por el Partido Republicano. Según los resultados, el 71% de los encuestados piensa que el país y su economía van en la dirección equivocada y, además, un 48% tiene una mala imagen del presidente Joe Biden, frente a un 26% que lo ven positivamente.