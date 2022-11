Estrella porno Gigi Dior fue demandada por Christian Dior Couture

La estrella porno Gigi Dior, conocida en películas para adultos como “MILF” registró su nombre artístico el año pasado.

Ahora, la lujosa casa de moda francesa Christian Dior Couture ha presentado un reclamo legal pidiendo anular la marca registrada, diciendo que está dañando su negocio.

“Esto es ridículo, mi nombre no tiene nada que ver con la alta costura y, lo gracioso es que, lo que hago generalmente consiste en no usar ropa”, dijo Gigi al diario New York Post en respuesta a la demanda.

La artista para adultos de 40 años registró el año pasado la marca Gigi Dior. El 20 de septiembre de 2022 fue aprobada.

Ella usa el nombre en su sitio web personal, su cuenta de OnlyFans, su trabajo de cámara web y en todas las cuentas de redes sociales.

La marca Christian Dior Couture, con sede en París, señaló en su demanda a “todos los bienes y servicios… están restringidos, a saber: servicios de entretenimiento… apariciones personales de una estrella porno… proporcionar un sitio web con fotografías y videos con temas para adultos”.

La casa de modas expone sus motivos para oponerse a la marca registrada de Gigi, que incluyen: “Prioridad y probabilidad de confusión, dilución por desenfoque y dilución por empañamiento”.

Gigi ha aparecido en siete películas porno, junto con muchos videos en línea, incluido “Horny Hiking”. También hace cámaras web y ha sido nominada a “Milf del año” por los Cam Awards.

“Registré mi nombre artístico con fines de entretenimiento y modelaje, tenía que mostrar pruebas de para qué estaba usando el nombre, así que usé apariciones exóticas y un sitio web para confirmar… Mi solicitud fue concedida”, dijo Gigi al medio.

“Hace un par de semanas, el 18 de octubre, recibí un aviso de Christian Dior Couture de que estaban apelando la aprobación de mi marca registrada y afirman que el nombre Dior se está diluyendo y que yo estoy diluyendo sus productos”.

La actriz tiene hasta el 17 de noviembre para presentar una respuesta por escrito contra la apelación de Christian Dior Couture. De lo contrario, su marca registrada sería anulada.

Gigi, quien ha estado en la industria para adultos durante solo dos años, dijo que solicitó la marca registrada para evitar que otros la estafaran.

La exmodelo y actriz de Nueva York, que es una madre soltera con cuatro hijos menores de 12 años, dijo: “Si pierdo mi nombre, he construido una marca alrededor de este nombre, se ha convertido en mí y en mi reputación, por lo que es realmente devastador, pensar que tendría que empezar desde cero y cambiar el nombre de todo.

“Tengo miles y miles de camisetas, letreros y fotografías. He conservado sitios web, todas mis redes sociales. Tendría que empezar de nuevo, va a ser una gran empresa si pierdo este nombre.

“Estoy devastada, y es ridículo”.

Gigi también escribió en Twitter: “Esta es la cara que pones cuando te enteras de que una empresa con más de $50 mil millones de dólares en ingresos emprendió acciones legales contra ti.

