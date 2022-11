Plan de Netflix con publicidad no es compatible con Apple TV: cómo solucionarlo

El nuevo plan de Netflix con publicidad tuvo un comienzo algo difícil en todo el mundo. Para sorpresa de miles de suscriptores que contrataron el plan este no es compatible con Apple TV, por lo que no han podido disfrutar del contenido.

Tras el lanzamiento del nuevo paquete de suscripción se dio a conocer que el nuevo servicio con anuncios no es compatible con Apple TV, algo que Netflix no había dado a conocer a sus usuario, bien sea por desconocimiento o para intentar lograr captar la mayor cantidad de suscriptores posibles. El fallo que afecta el correcto funcionamiento de este plan impacta tanto en los Apple TV estándar como en los Apple TV 4K.

Desde Netflix reconocieron la falla y explicaron que al momento del lanzamiento de este plan los usuarios que dispongan de Apple TV no podrán disfrutar del contenido de la plataforma. No obstante, no ofrecieron ningún tipo de explicación acerca del motivo de la incompatibilidad entre el plan y el sistema de televisión de Apple.

“La compatibilidad con el plan básico con anuncios en tvOS (el sistema operativo de los Apple TV) no está disponible en el momento del lanzamiento, pero lo estará pronto”, expresó un portavoz de Netflix.

Representantes de la plataforma de streaming apuntaron que próximamente tienen previsto lanzar una actualización que permita poder disfrutar del plan económico con anuncios en los Apple TV.

Por el momento al ingresar en su página web de servicio técnico afirman que el único mecanismo para poder disfrutar de Netflix en Apple TV es mejorando su suscripción, migrando al plan básico, estándar, o premium.

“Básico con anuncios no es compatible con Apple TV. Para ver Netflix en su Apple TV, deberá actualizar su plan de Netflix al plan Básico, Estándar o Premium. O bien, para ver Netflix y permanecer en su plan actual, deberá usar un dispositivo diferente”, se lee en el sitio web de la plataforma de streaming.

Esto implica pasar de tener que pagar los $6.99 dólares mensuales que cuesta el plan básico a optar por uno de $9.99 dólares; $15.49 dólares;o $19.99 dólares representando este último casi el triple del monto inicial.

Algunos analistas han explicado que el motivo de la incompatibilidad podría estar relacionado con la premura con la que fue lanzado el plan con anuncios de Netflix, ante la necesidad de atraer nuevos usuarios. Otros por su parte sostienen que esto se debe a que el plan está pensado para dispositivos móviles y no para formatos como el que ofrece el Apple TV.

