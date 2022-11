Cómo preparar un amuleto de protección contra la energía negativa tú mismo

Cualquier objeto al que le tengas fe o consideras atrae buena suerte hacia ti puede convertirse en tu mejor amuleto de protección. Independientemente del talismán de tu preferencia, hay que prepararlo para que se cargue de energía positiva.

Sin importar el amuleto que lleves contigo, por ejemplo, un rosario, prenda, pulsera, collar, arete, llavero o un cuarzo, se trata de un conductor energético que transmite hacia ti el poder le otorgues. Para hacerlo aún más poderoso tenemos que activarlo.

Son varios los beneficios de hacerlo tu mismo, entre ellos se encuentra alejar rápidamente la energía negativa, contrarresta hechizos o maldiciones, ayudan a mantenerte en calma y enfocado, así como abrirte los caminos de la buena suerte, según explicó la médium y psíquica Luz Silva Solar en un artículo para Hechizo.net. Esto se debe a que tu energía se sintoniza con el objeto, de manera que solo funciona para ti y nadie más.

¿Cómo preparar tu amuleto de protección?

Los expertos sugieren que el amuleto debe ser pequeño para llevarlo todo el tiempo contigo. Cuando hayas elegido el objeto de tu preferencia ahora necesitarás activarlo. Hay muchas formas de hacerlo, el consenso de los esotéricos, es realizarlo en fase de luna nueva.

Una alternativa para cargarlo de energía positiva es usando 2 velas verdes, hojas de albahaca, un recipiente, agua bendita e incienso.

En una habitación completamente a oscuras y con la poca iluminación de la Luna, prende el incienso y las 2 velas verdes. Coloca el amuleto en el recipiente y báñalo con agua bendita, luego agrega las hojas de albahaca.

Recita la oración de tu preferencia, si no sabes cuál decir, Hechizo.net sugiere la siguiente: “Protección, yo te ruego tu ayuda, protección carga mi amuleto para que ninguna mala vibración, persona o energías negativas me hagan daño. Yo te ruego la ayuda, yo te imploro como fiel y devota hacia la magia que soy, que me bendigas con tu protección”.

Deja el amuleto en el recipiente con agua bendita y albahaca durante toda la noche para que se cargue con la energía de la luna nueva. Al día siguiente y antes de que salga el sol retíralo y póntelo. No te lo retires al menos por 3 días para que reciba tu energía.

