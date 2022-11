Policía de Italia investiga a modelo de OnlyFans por bajarse los pantalones durante partidos de fútbol de su equipo

La policía italiana se encuentra investigando a una modelo de OnlyFans que se baja los pantalones durante los partidos de su equipo. Se trata de la influencer conocida como Coyote Cutee, quien es fanática confesa del Bari de la Segunda División del fútbol italiano.

La modelo se ha hecho rápidamente viral por su peculiar manera de vivir los partidos de su equipo. Gracias a esta manera de celebrar, la modelo e influencer ha ganado miles de seguidores a través de sus redes sociales y además ha subido en su plataforma OnlyFans en donde publica contenido pago para adultos.

Cabe acotar que la italiana sube contenido también a través de sus cuentas enTwitter e Instagram, en donde suma seis mil y 80 mil seguidores respectivamente. La modelo es estudiante de comunicación digital, carrera que se costea gracias a los ingresos que le da la subida de contenido a la plataforma británica.

Se dice que tiene ganacias que giran alrededor de los $5 mil dólares gracias al costo de la suscripción el cual lo mantiene en $25 dólares mensuales.

Como dato curioso, esta peculiar fanática fue acompañada en uno de sus actos de exhibicionismo por una mujer de 79 años de edad, algo que según reportes ha llamado la atención de las autoridades.

“En el penalti marcado por Walid Cheddira ( 2-1), me llamó agitando la bufanda para alcanzarla y hacernos fotos juntas. Me confesó que me admira por mi gesto, pero soy yo quien la admiro a ella y a su espíritu“, escribió la modelo a través de sus redes sociales.

E si parla ancora di me https://t.co/GkwgFLws1U pic.twitter.com/AM0JTcBnf7 — Coyote ⭐TOP 2.0% Onlyfans ⭐ (@coyoteluvsu2) October 10, 2022

Sin embargo ahora corre el peligro de tener que cancelar una gran cantidad de dinero debido a la multa que le pueden colocar las autoridades en una investigación que busca imputarle cargos por exhibicionismo. In onda ora @LaZanzaraR24 pic.twitter.com/nXxtJSbzUb— Coyote ⭐TOP 2.0% Onlyfans ⭐ (@coyoteluvsu2) October 3, 2022 Stasera non perderti la @LaZanzaraR24 sarò ospite via chiamata alle ore 20.30 😋 pic.twitter.com/cVagCSuWqP— Coyote ⭐TOP 2.0% Onlyfans ⭐ (@coyoteluvsu2) September 9, 2022

