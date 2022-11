Rumorean que el concierto de Yuri en la Ciudad de México no se llenó

A pesar de haberse anunciado como un evento sold out, aseguran que el concierto que Yuri dio este 4 de noviembre en la Arena CDMX, como parte de su tour ‘Euforia’, no logró llenarse por completo.

De acuerdo con algunas imágenes exhibidas en redes sociales, el evento habría tenido muchos asientos vacíos, a pesar de la gran campaña promocional que se hizo, debido a las polémicas que ha tenido la cantante con la comunidad LGBT+.

“Ni los pastores cristianos tienen tan poquita gente, pero lo que no saben qué #yuri aplicó la sana distancia por eso se ve tan SOLO, cuido de los contagios, lo bueno que agrediendo a la comunidad es para estar vigente, lástima que esa estrategia no le ayuda a llenar”, escribió la internauta que exhibió las fotografías en redes sociales.

Ni los pastores cristianos tienen tan poquita gente 😂 pero lo que no saben qué #yuri aplico la sana distancia por eso se ve tan SOLO, cuido de los contagios, lo bueno que agrediendo a la comunidad es para estar vigente, lastima que esa estrategia no le ayuda a llenar 🤡 pic.twitter.com/ZYibSdwpm4 — pathy chismoy (@chismoypaty) November 5, 2022

Recordemos que la intérprete de ‘Maldita Primavera’ fue muy criticada en su momento por hacer que otros artistas promocionaran su gira musical por la presunta baja venta de boletos.

Lo anterior, sería a causa de la mala relación que la artista tiene con la comunidad LGBT+, quienes la han apodado ‘Yuri la menos’ luego de las controversiales declaraciones que dio acerca del matrimonio igualitario, para posteriormente decir que no tiene nada en contra del movimiento y afirmar que no se disculpará por sus palabras.

Cabe resaltar que este concierto se daría a mediados de año, sin embargo, la cantante lo pospuso sin dar mayores explicaciones. En ese entonces, diversos portales de noticias dijeron que solo se habían vendido el 20% de las entradas para el show, siendo ese el motivo por el cual se aplazó.

Sin embargo, después la jarocha aclaró que tenía unos compromisos laborales pendientes, viéndose en la necesidad de posponer la serie de conciertos que tenía planeados.

“Se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México, cinco meses a vivir, pero la gente habla y sobretodo parte de la comunidad, porque hay una parte que no me quiere, hay otra que sí me quiere y me aceptan y todo, yo no tengo nada en contra de ellos, ustedes lo saben”, declaró.

