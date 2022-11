Gerard Piqué fue convocado con el FC Barcelona para el último encuentro antes de Qatar 2022 a pesar de haber anunciado su retiro

Gerard Piqué ha sido el hombre del momento luego de haber anunciado la semana pasada su retiro y supuestamente haber jugado su último partido como profesional el sábado en la victoria del FC Barcelona 2-0 al Almería en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, para la convocatoria de este martes en el encuentro ante el Osasuna, el central fue incluido.

Se trata del último duelo del Barca antes del parón debido al Mundial de Qatar 2022 que iniciará en menos de dos semanas y finalizará en diciembre. Este martes lo culés enfrentan al Osasuna en la jornada 14 y a través de las redes sociales del equipo se difundió la lista de 22 jugadores que serán citados para el encuentro en condición de visitante.

Se trata de la misma convocatoria que Xavi Hernández llamó para el último encuentro ante el Almería que terminó con victoria. En ese partido Piqué jugó 83 minutos como titular y tuvo un sentido homenaje por parte de sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

Se desconoce si se trata de un error por parte de la institución en la elaboración de la lista o si finalmente Piqué también jugará un último partido como visitante en España y pondrá fin a su carrera junto con el parón por selecciones.

Actualmente el FC Barcelona tiene varias bajas en defensa y quizá esto haya obligado a Xavi a contar con el central campeón del mundo. Jugadores como Jules Koundé, Ronald Araujo y Sergi Roberto siguen lesionados al igual que Franck Kessié y Memphis Depay.

“No es un adiós”

Tras disputar el encuentro, Gerard Piqué tomó los micrófonos para expresar sus sentimientos por su retiro, asegurando que aunque se va de la institución, volverá al club en el futuro. “Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Viva el Barcelona, siempre!“, sentenció.

El emotivo discurso del defensor se dio en medio de gritos de aficionados que le coreaban “presidente, presidente”, y es que en más de una ocasión Piqué ha sido vinculado con una posible candidatura para la presidencia del FC Barcelona.

