Lucid Air Pure debutará el 15 de noviembre y costará $87,400 dólares

Lucid Motors fabrica autos de lujo 100% electrificados que destacan en el mercado automotriz debido a sus características, aunque dichas especificaciones vienen, por lo general, acompañadas de un precio elevado.

Dos de sus modelos más recientes será presentados el próximo 15 de noviembre: Lucid Air Pure y Air Touring. Ambos representan las dos últimas variantes de la línea Air, desarrollados para Air Sapphire como “reinvención de Lucid del segmento de SUV de lujo”.

Los vehículos serán presentados en el In the Air and Beyond: A Lucid Launch Event, a celebrarse en Los Ángeles, California. Allí, se darán a conocer por primera vez y de forma oficial al público asistente.

El modelo Air Pure, por un lado, estará disponible en $87,400 dólares para su compra en Estados Unidos, con características distintivas que resaltan por medio de su techo de metal e interior Mojave PurLux. Mecánicamente ha sido configurado con doble motor y tracción total en todas las ruedas.

Por otro lado, el Air Touring costará $107,400 dólares, presentando, según describe Lucid Motors, equilibrio entre rendimiento, lujo, diseño y espacio. Una de los detalles específicos de este coche será el exclusivo Glass Canopy: una sola pieza de vidrio que se extiende desde la base del parabrisas hasta las cabezas de los pasajeros delanteros para ofrecer una vista completa y sin obstrucciones,

También, contará con DreamDrive Pro, el avanzado sistema de asistencia al conductor de la compañía de vehículos eléctricos de lujo. Cabe destacar que las especificaciones completas y al detalle de ambos autos se darán a conocer durante el evento mencionado con anterioridad.

Finalmente, Lucid Motors revelará detalles exclusivos acerca de sus modelos cargados de lujo y electrificación, que forman parte del futuro de la movilidad y transporte, el cual realiza una transición importante de combustibles fósiles (gasolina, diésel) hacia fuentes de propulsión sostenible, en este caso electricidad, pues también existen otras variantes como hidrógeno verde.

