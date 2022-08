Lucid Air presenta llamativa variante estética por un costo de $6,000 dólares

El Lucid Air es un modelo realmente llamativo, 100% eléctrico y elegante. Sus características físicas y técnicas lo convierten en una opción más que interesante para los consumidores que están pensando en adquirir un coche electrificado por primera vez o cambiar de vehículo.

Ahora, a todos sus atributos se sumará una nueva variante física llamada “Stealth Look”, mostrando una versión totalmente oscura y satinada en color negro que cambia por completo el concepto del vehículo que conocemos hasta ahora.

Este aspecto estético está disponible por $6,000 dólares, siendo catalogado por Lucid Motors para aquellos que buscan una “personalidad más oscura y abiertamente deportiva”.

Lucid presentó una variante estética para el modelo Air que cambia por completo el aspecto del vehículo, ofreciendo una tonalidad oscura, intensa y elegante. Crédito: Lucir Motors

“Desde sus inicios, Lucid Air fue diseñado para dos looks distintos que reflejan la dualidad de su personalidad: Platinum Look estándar, que resalta su naturaleza lujosa; y ahora Stealth Look, que es a la vez asertivo y discreto”, asegura Derek Jenkins, vicepresidente sénior de diseño y marca de Lucid Group.

Esta variante estará disponible para los Lucid Air Grand Touring Performance, Air Grand Touring y Air Touring, presentando cambios hasta en 35 componentes en la parte exterior del diseño, como alas cubiertas de los retrovisores y elementos de la moldura de la parte inferior de la carrocería.

También, la moldura alrededor de los faros delanteros y luces traseras reciben el acabado oscuro presentado por el fabricante estadounidense.

De igual manera, Lucid afirma que los colores exteriores se pueden combinar con las diversas opciones que coloca la marca a disposición de los consumidores: Stellar White, Infinite Black, Cosmos Silver, Quantum Grey y Zenith Red.

Por otro lado, el paquete ofrece dos modificaciones para las ruedas: La primera de ellas ha sido cuenta con ruedas Aero Sport Stealth de 21 pulgadas con inserciones en negro satinado, mientras que la otra destaca con ruedas Aero Lite Stealth de 20 pulgadas con inserciones de ruedas en negro satinado.

“Lucid Air es sin lugar a dudas uno de los vehículos de mayor rendimiento en la carretera, como lo demuestra el Air Grand Touring Performance con 1050 caballos de fuerza. El estilo siniestro de Stealth Look es un complemento perfecto”, finalizó Jenkins.

