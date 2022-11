Qué signos del zodiaco tienen los hombres con el peor carácter

Los hombres con el peor carácter podrían tener algo en común: su signo del zodiaco. La astrología, herramienta que predice nuestro comportamiento con base en el movimiento y la energía de los planetas, nos ayuda a entender por qué hay caballeros con personalidades tan complejas que, a menudo, los lleva a tener muchos problemas en una relación.

El carácter de los signos es afectado por los elementos zodiacales, planetas regentes y modalidades a la que pertenezca. Por ejemplo, los signos de agua son demasiado emocionales por lo que pueden ser propensos a tener terribles cambios de humor; signos gobernados por planetas poderosos como Marte y Mercurio tendrán más posibilidades de reaccionar enérgicamente y los signos de modalidad fija son más propensos a tener un carácter rígido o terco.

Al revisar estas características astrológicas es posible saber a qué signos pertenecen los hombres con el peor carácter, y con ayuda del sitio Soy Carmín, te decimos los que más posibilidades poseen de mostrar una personalidad gruñona.

1. Piscis

Los hombres Piscis son, probablemente, los más sensibles del zodiaco. Su elemento es el agua, asociado con los sentimientos y emociones que, al combinarse con su naturaleza empática, pueden absorber la energía de las demás personas.

Si conviven con gente con mal carácter, su aura se ve afectada y cuando libera esa energía negativa puede hacerlo con cambios repentinos de humor.

2. Virgo

Es un signo orientado a los detalles, motivo por el cual, estos hombres son demasiado perfeccionistas. Si no haces las cosas de la manera correcta, desde su perspectiva, se vuelve muy crítico y capaz de juzgar tus decisiones. No todas las personas lo soportan su extrema honestidad, además, como signo de tierra, se entierra como árbol a sus convicciones y no hay quien pueda hacerlo cambiar de opinión.

3. Leo

Los hombres Leo pueden ser generosos y protectores, pero a menudo su lado oscuro destaca más que sus cualidades. Su carácter arrogante y egocéntrico no es del agrado de muchos. A los hombres Leo les tiene sin cuidado qué piensen las demás personas de ellos, actitud que puede llevarlos a menospreciar a quienes no piensan como él.

4. Cáncer

Como emocional signo de agua gobernado por la Luna, el planeta astrológico de los sentimientos y el “yo interior”, los hombres Cáncer son muy sensibles. Los cambios de humor son una constante en este signo. Regularmente son renuentes a derramar lágrimas, por lo que revelan su molestia a través de aspavientos, gritos y escenas dignas de una tragicomedia.

