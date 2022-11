Bárbara de Regil le juega broma a su esposo y le estrella la retaguardia en la cara

Bárbara de Regil volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales con un video en el que aparece haciéndole una peculiar broma a su esposo, Fernando Schoenwald, a quien sorprendió estrellándole su ejercitada retaguardia en la cara provocando miles de comentarios en los que la actriz dividió opiniones.

Tras el estreno de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Cabo’ que protagoniza, la actriz mexicana no ha dejado de acaparar los titulares por lucirse con diminutos bikinis en medio de las grabaciones; sin embargo, esto no ha impedido que se mantenga muy activa dentro de sus redes sociales en donde disfruta compartir aspectos de su vida profesional, personal y familiar, pero sin duda alguna, las publicaciones que más furor causa entre sus admiradores son aquellas en las que retrata la espectacular figura que ha logrado tras varios años de entrenamiento y un estilo de vida saludable.

Lo anterior quedó demostrado en uno de los más recientes videos que publicó a través de su perfil oficial de Instagram, en donde además de presumir su torneada silueta con unos shorts completamente ceñidos, aprovechó para jugarle una broma a Fernando Schoenwald.

En la grabación, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ le pidió a su esposo que le ayudara a sostener sus piernas únicamente con los hombros, enseguida le pidió que pusiera sus manos en la cintura porque supuestamente quería hacer lagartijas, a lo que él accedió de inmediato.

Sin embargo, cuando ambas piernas estaban en la posición que ella le pidió, lo jaló repentinamente para estrellarle su retaguardia en la cara, lo que terminó causando revuelo entre sus fanáticos.

Además de generar más de 3 millones y medio de reproducciones, recibió más de 5 mil comentarios en los que dividió opiniones, ya que mientras algunos coincidieron en que se trató de una buena broma que les provocó risa, algunos más aseguraron que era una pésima idea y que lo único que logró fue humillar a su esposo.

“Amo a esta pareja”, “No me lo esperé”, “Que pesada, eso es humillarlo”, “Qué tontería”, “Lo mejor que he visto hoy”, “Fer como siempre tan inocente”, “Me sacó una carcajada”, “Lloré de risa”, “Me gustas Barbie pero eso me parece un poco humillante para él”, fueron solo algunos mensajes que recibió la famosa.

También te puede interesar:

–Bárbara de Regil enseña de más por accidente en la playa mientras graba la telenovela ‘Cabo’

–En el gimnasio, María Chacón y Bárbara de Regil se lucen llenas de sudor después de hacer ejercicio

–Bárbara de Regil expone su retaguardia en la rutina de ejercicios que realizó con ajustados shorts