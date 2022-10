Bárbara de Regil expone su retaguardia en la rutina de ejercicios que realizó con ajustados shorts

Bárbara de Regil no deja de sorprender a sus seguidores de redes sociales con la tonificada silueta que posee, y como una prueba más compartió un video en el que aparece realizando una exigente rutina de ejercicios con la que terminó causando revuelo por lucirse con un ajustado short que resaltó sus curvas al máximo.

A la par de su papel protagónico en la nueva telenovela de TelevisaUnivisión ‘Cabo’, Bárbara de Regil se mantiene muy activa dentro de sus redes sociales, en donde disfruta compartir aspectos de su vida profesional, personal y familiar, pero sin duda alguna, las publicaciones que más furor causa entre sus admiradores son aquellas en las que retrata la espectacular figura que ha logrado tras varios años de entrenamiento y un estilo de vida saludable.

Es así como en uno de los más recientes videos que publicó a través de su perfil oficial de Instagram, la actriz de 36 años presumió su torneada retaguardia mientras entrena con unos shorts amarillos completamente ceñidos, prenda con la que se grabó dando la espalda a la cámara.

El clip que fue acompañado con el título: “Motivación del día”, expuso nuevamente la condición física que la caracteriza, además de compartir su secreto para lograr la vida que siempre soñó.

El video que hasta el momento lleva más de un millón y medio de reproducciones también provocó cientos de mensajes en los que sus admiradores destacaron lo espectacular que luce mientras entrena.

Aunque la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ también se ha colocado en el ojo del huracán por el estilo de vida saludable que lleva y que, en algunas ocasiones ha llegado a los extremos, también se ha esforzado por mostrarse al natural y sin miedo a los comentarios negativos, por lo que ha utilizado el mismo perfil social para exponer lo que muchos llaman defectos, pero que para ella solo se trata de una parte del cuerpo que respeta y admira.

Tal como se mostró en una publicación anterior, en la que expuso las estrías que tiene en sus caderas, dejando ver que no tienen por qué ser motivo de vergüenza.

“La salud es el resultado de nuestros hábitos, no el resultado de nuestro cuerpo, tamaño o forma”, escribió Bárbara de Regil junto a la postal que recibió cientos de mensajes de apoyo. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

