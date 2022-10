Bárbara de Regil, enfundada en una tanguita, muestra su mayor “inseguridad”

Aunque inició su carrera como actriz, Bárbara de Regil también ha sacado provecho a su popularidad en redes sociales, llegándose a convertir en una de las influencer más elogiadas por la espectacular silueta que ha logrado tras varios años de entrega, disciplina y pasión por el mundo fitness. Sin embargo, también ha sido víctima de constantes señalamientos por la misma razón, ya que se ha dedicado a compartir consejos para lograr una figura de infarto, en ocasiones llegando a los extremos, hecho que le ha generado una lluvia de críticas.

A pesar de estar constantemente en la polémica, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ también disfruta compartir consejos de amor propio, mostrando algunas partes de su cuerpo que podrían ser vistos como defectos, entre ellos las estrías, celulitis y uno que otro detalle que para algunos es motivo de inseguridad; pero ella siempre ha resaltado que lo importante es aceptarse tal y como somos.

Es así como en una de las más recientes publicaciones que realizó a través de su perfil oficial de Instagram, Bárbara del Regil decidió confesar cuál es la parte de su cuerpo que le causa más inseguridad, y se trata de los pies.

En la postal, la actriz apareció posando frente al mar y luciendo una diminuta tanguita color negro que resaltó su torneada silueta, pero al mismo tiempo explicó que en alguna otra época de su vida la imagen le habría provocado inseguridad porque no le agradan sus pies, pero hoy la historia es muy diferente y está orgullosa de cada parte de su cuerpo.

“Antes esta foto me hubiera dado inseguridad, por mis pies, pero ahora me vale, tengo pies y me amo”, escribió la famosa a través de sus historias, en donde retomó su propia publicación.

Además de superar las 200 mil reacciones en forma de corazón, la prima de Marco Antonio Regil recibió cientos de mensajes en los que sus admiradores le hicieron saber lo bella que luce sin importar lo que digan de ella.

“Qué bonita eres”, “Belleza pura”, “Qué linda eres”, “Guapísima como todos los días”, “Mujer perfecta”, “Te amo Rosario Tijeras”, “Cuerpazo que te cargas”, “Qué hermosa” y “Eres increíble”, fueron solo algunos mensajes que recibió la actriz de 35 años.

Pero esta no es la única ocasión en que la actriz ha presumido cuerpazo, pues posando con un mini bikini de hilos de anmal print, compartió otra serie de arriesgadas fotografías desde Los Cabos, Baja California Sur, en donde se encuentra grabando la telenovela de TelevisaUnivision 'Cabo', que protagoniza y se estrenará en México el próximo 24 de octubre.

