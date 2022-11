De Gigi Hadid a Ken Olin: Ellos son los famosos que han abandonado Twitter desde que Elon Musk está a cargo

Desde su nombramiento como el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk se ha mantenido encabezando los titulares a nivel mundial por las polémicas acciones que ha emprendido dentro de la plataforma, mismos que van desde el despido masivo de colaboradores, hasta los planes de “suscripción” por cuenta verificada.

Sin embargo, fue su último anuncio de eliminar la moderación del contenido de la plataforma y reforzar la “libertad de expresión” (que para muchos significa dar lugar a la difusión de más desinformación y mensajes de odio) lo que provocó que varios famosos abandonaran la plataforma fundada en 2006. ¡Aquí te compartimos una lista de todos ellos!

Amber Heard

La ex pareja del empresario, Amber Heard, fue una de las primeras famosas en bajarse del barco y aunque intentó hacerlo de forma discreta y sin emitir algún mensaje, para nadie pasó desapercibido que su usuario tampoco aparece en la red social.

Gigi Hadid

Por otro lado, la supermodelo Gigi Hadid fue muy vocal con respecto a su salida de la plataforma, pues emitió un contundente mensaje con el que se despidió de sus seguidores.

“Durante mucho tiempo, pero especialmente con su nueva dirección, se está convirtiendo cada vez más en un pozo negro de odio e intolerancia, y no es un lugar del que quiera formar parte“, explicó la famosa. “No puedo decir que sea un lugar seguro para nadie ni una plataforma social que haga más bien que mal”, dijo para después desactivar su cuenta.

Ken Olin

Ken Olin, reconocido actor, productor y director, tampoco se quedó de brazos cruzados y externó su inconformidad ante los cambios que la plataforma estaría presentando. Como resultado, se despidió de sus fanáticos con las siguientes palabras:

“Me voy. Sin juicios. Mantengamos la fe. Protejamos nuestra democracia. Intentemos ser más amables. Intentemos salvar al planeta. Tratemos de ser más generosos. Busquemos encontrar la paz en el mundo“, expresó.

Shonda Rhimes

Shonda Rhimes, creadora de grandes éxitos como “Grey’s Anatomy” y “Bridgerton”, se unió a este selecto grupo de artistas que decidieron dejar atrás a Twitter. En su caso, la estocada final ocurrió a finales del mes de octubre. “No me voy a quedar para lo que sea que Elon haya planeado. Adiós”, escribió como último tweet. Eso sí, su cuenta sigue activa. View this post on Instagram A post shared by Shonda Rhimes (@shondarhimes)

Whoopi Goldberg

La carismática presentadora del programa “The View”, Whoopi Goldberg, no dejó pasar la oportunidad de reprochar a Elon Musk las recientes acciones que emprendió en los pocos días que lleva como dueño de la plataforma. View this post on Instagram A post shared by WhoopiGoldberg (@whoopigoldberg)

De paso, la famosa aprovechó para dar un ultimátum. “Me voy a ir y si se calma y me siento más cómoda, tal vez volveré”, dijo la popular actriz, comediante y presentadora.

