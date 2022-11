Maluma se conmueve hasta las lágrimas tras entregar casa amueblada a fan con cáncer

El cantante colombiano Maluma, de 28 años, no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas tras amueblar la casa que le obsequió a Bastian, un pequeño fan que padece cáncer.

Por medio de un video, con duración de unos cuantos segundos, se aprecia la reacción que tuvo el nacido en Medellín tras entrar a la nueva recámara de su fiel seguidor, la cual llama la atención por contar con una fotografía de ambos abrazados.

“POR FIN LE ENTREGAMOS LA CASA LISTA A BASTIAN 🥹❤️🥹❤️🥹❤️!!

Es imposible no emocionarse tanto en esta situación (disculpen las lagrimas en el video)

Ahora si a disfrutarla en familia @bastianmr__224 👑”, escribió el intérprete de ‘Hawai’ en la descripción de su video.

Además de mostrar la conmovedora fotografía, la cual hizo llorar a los dos protagonistas de esta hermosa amistad, también pudimos observar que el dormitorio cuenta con una cama grande con base y cabecera de color gris, así como con ropa de cama que combina los tonos grises, blancos y verdes. La habitación es completada por dos mesas de noche con sus respectivas lámparas y con una pequeña televisión empotrada a la pared.

La muestra de humildad de Maluma no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes le agradecieron por su gesto tan noble con uno de sus fans más fieles.

“No puedo. Qué corazón tan inmenso” Juan!”, “Eres el mejor 😭😭😭😭😭”, “Qué lindo momento 😭”, “Cómo no amarte mi amor ❤️❤️❤️”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió entre su fanaticada.

Cabe recordar que Maluma le obsequió la hermosa casa a Bastian en septiembre pasado, sin embargo, aún no estaba lista para ser habitada, por lo que el pequeño y su familia tuvieron que esperar dos meses para poder disfrutar de su nuevo hogar.

“Bastian, desde que te conocí, te dije que los sueños se hacen realidad. Bienvenido a tu casa nueva”, se escucha decir al menor, entre lágrimas, tras leer una carta que le dio el ídolo de multitudes. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

