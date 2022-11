Karla Souza explicó por qué no denunció a su agresor

En 2018, Karla Souza enfrentó una fuerte polémica tras revelar en una entrevista a Carmen Aristegui, que había sido sufrido un abuso por parte de director de televisión, cuyo nombre no mencionó.

Tras haber compartido algunos datos y fechas, Televisa tomó cartas en el asunto y rompió su relación laboral con Gustavo Loza, director de televisión, con quien Karla había trabajado durante la época en la que al parecer ocurrió el presunto abuso.

Ante esta decisión de televisa, Karla Souza no hizo un comentario al respecto, jamás lo acusó, pero tampoco se pronunció con Televisa al respecto, lo cual dejó una incógnita y sin duda le llovieron las críticas, tras haber mencionado el abuso, pero no haber hecho la denuncia.

A cuatro años de este momento, Karla Souza ha rotó el silencio y aseguró que en su momento necesitó “levantar la voz para sanar” y explicó la razón por la cual no levantó una denuncia.

“En realidad siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar. Hay gente que alza la voz para llevarlo a una vía penal, pero es muy importante que para las sobrevivientes no todos los casos son para llevarlos a la vía penal, algunos son para sanar socialmente, para nombrarlo, para alzar la voz”, comentó en entrevista a ‘Ventaneando’.

“Aunque mucha gente lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí, era mucho más importante cuidarme a mí y a mi salud mental, a mi persona, a mi familia”, explicó la actriz quien, tras su denuncia, decidió alejarse de los reflectores y esperar la llegada de su primer bebé Estados Unidos, país en el que reside desde hace algunos años.

Karla Souza señaló que las leyes no están diseñadas para víctimas de abuso: “muchas veces, en los casos, la impunidad, la forma en la que están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras y, por lo tanto, el que demandemos que yo, en este caso, diga o que ponga mi persona en peligro, es algo que yo no iba a hacer”, explicó la actriz en entrevista con ‘Ventaneando’.

Karla Souza protagoniza y produce ‘La Caída’, película que estrenará el próximo 11 de noviembre en Amazon Prime y que aborda la historia de una clavadista que sufrió un abuso.

