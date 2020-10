Lele Pons y Karla Souza abren su corazón con las Estefan y hablan de su ansiedad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mientras que hace algunos meses Lele Pons creó una serie web para hablar acerca de la lucha que mantiene contra varios trastornos mentales, Karla Sousa no es tan abierta sobre su vida privada; sin embargo, ahora ambas decidieron unirse y contar sus experiencias con la salud mental acompañadas de las mujeres Estefan

.

La actriz mexicana y la influencer venezolana fueron a “Red Table Talks” y confesaron que no ha sido nada sencillo para ellas lidiar con el tema de la ansiedad, pues mientras que a la joven su ascenso a la fama le ha parecido muy rápido, la protagonista de “How To Get Away With Murder” tiene un pasado que la ha orillado a sentir este trastorno.

“Dejé la escuela un año para enfocarme en mi salud mental, sentía que no funcionaba. Cualquier cosa puede desatar mis trastornos, me quedo atascada y no puedo moverme ni interactuar con las personas, luego empiezo a asustarme y tener pensamientos muy negativos. Sí tienen un inicio y un final, pero si no sé cómo manejarlo me pueden durar días completos y eso es completamente devastador para mí“, dijo Lele.

Por su parte, Karla señaló “Crecí con una mamá que lucha con el trastorno bipolar, mi cuñado es esquizofrénico, yo tuve un brote psicótico. Son cosas muy impactantes con las que he tenido que lidiar desde chica. Cuando yo me puse mal no sabía qué pasaba y perdí la capacidad de hablar, trataba de encontrar las palabras que quería expresar y no podía y eso me generaba una ansiedad espantosa. Lo peor fue cuando yo empecé a imaginar cosas y decía que las personas eran ratas y que iban a comerme y todo acabó cuando vi a un psiquiatra y me recetó pastillas para dormir”.

Minutos antes de presentar a sus invitadas, Gloria, Lili y Emily Estefan hablaron de sus propias batallas contra los trastornos mentales. La cantante reveló que había pensado en suicidarse cuando falleció su padre, la conductora de “El Gordo y La Flaca” dijo que el suicidio de su madre le ocasionó ansiedad y la joven reconoció que dejó de comer a raíz del fallecimiento de su abuela materna.