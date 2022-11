“Me siento traicionado por uno de mis jugadores”: José Mourinho y el dramático mensaje dado desde la Roma

El portugués José Mourinho es sin duda uno de los más conocidos dentro del ambiente del fútbol, pues el mismo ha ganado diversos títulos nacionales y e internacionales con sus equipos como el Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United e incluso con la Roma.

Sin embargo, ahora el entrenador de la Roma, aseguró este miércoles tras el empate de su equipo ante el Sassuolo (1-1) que se sintió “traicionado” por uno de sus jugadores, del que no desveló la identidad pero al que le dijo que se buscara un equipo en el próximo mercado de fichajes invernal.

“Me siento traicionado por uno de mis jugadores, le dije que se buscara un equipo en enero, pero no creo…”, dijo en rueda de prensa el técnico del equipo italiano que quedó campeón de la UEFA Conference League el año pasado.

“El equipo quería ganar, pero lamento que nuestro esfuerzo haya sido traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. No hablé así de Ibáñez después del partido de la Lazio, su actitud había sido de lo mejor. Uno puede cometer errores, puede suceder. Lamento la actitud poco profesional de alguien”, añadió.

“No voy a decir quien es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, ha cogido todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no”, explicó el entrenador.

Empate que lo aleja de los puestos importantes en Italia

La Roma comprometió este miércoles su presencia en puestos europeos al empatar a domicilio ante el Sassuolo (1-1) en un partido que desequilibró el inglés Tammy Abraham en el minuto 80, pero que volvió a igualar el italiano Pinamonti en el 85.

No pudo la Roma reivindicarse tras la derrota ante la Lazio en el derbi de la capital italiana de la pasada jornada ante un Sassuolo irregular que consiguió anular el poco peligro que generó la Roma y que supo como rehacerse tras encajar a pocos minutos del final.

Con información de EFE

También te puede interesar

–Selección de México goleó 4-0 a Irak en partido amistoso realizado en Girona de cara al Mundial Qatar 2022

–Paulo Dybala preocupa a AS Roma y a la Selección Argentina: ¿Se quedará fuera del Mundial Qatar 2022 debido a su lesión?

–José Mourinho estalló contra un árbitro de la Serie A: “te mandó la Juve”