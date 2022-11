Natalia Téllez está de luto por la muerte de un ser querido y se despide con sentido mensaje en redes sociales

La familia de Natalia Téllez se vistió de luto tras el lamentable fallecimiento de su abuela, a quien, con profunda tristeza, la actriz despidió a través de redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de ‘Netas Divinas’ compartió unas fotografías inéditas junto a ella.

En una aparece su fallecida madre entre los brazos de su abuela cuando apenas era un bebé: “Un día ustedes y yo… tal vez”, escribió en la descripción de su publicación, en donde sus fieles seguidores y amigos del espectáculo le externaron su cariño y condolencias.

Además, en sus historias de Instagram, la famosa compartió una fotografía de una de sus más recientes reuniones con su abuela para darle el último adiós.

“Buen viaje”, anotó sobre la fotografía y un emoji de corazón rojo, hasta el momento Natalia no ha dado detalles sobre las causas de la muerte de su abuela.

Recordemos que en una emisión de ‘Netas Divinas’, Natalia reveló que, tras el deceso de su mamá, ella se alejó de su abuela, sin embargo, cuando supo que se iba a convertir en madre, se volvieron a reencontrar para darle la noticia.

“Le dije ‘abuela, te tengo una noticia’, y ella me contestó: ‘te vas a casar, ¡bendito Dios!’ ‘No estoy esperando una niña’. Entonces ella se comenzó a reír y me dijo que justo ese día se había despertado y pensó: ‘¿por qué me sigo despertando si tengo 95 años?’”.

“Me dijo: ‘me voy a seguir despertando y voy a seguir cumpliendo años para poder cargar y conocer a esa niña. Esa es la razón por la cual Dios me tiene aquí’”, contó.

También te pueden interesar:

–Natalia Téllez confesó que dejaría la monogamia para no aburrirse en su matrimonio

–Natalia Téllez confiesa que sí estaría una relación poliamorosa

–Natalia Téllez reveló que tuvo intimidad en un parque de la Ciudad de México