Natalia Téllez reveló que tuvo intimidad en un parque de la Ciudad de México

La conductora mexicana Natalia Téllez sigue mostrándose polémica con sus declaraciones, pues constantemente hace sorprendentes revelaciones durante su participación en el programa de Unicable “Netas Divinas”.

Esta vez no fue la excepción, pues confesó que tuvo intimidad en un conocido parque de la Ciudad de México, y dio algunos detalles de cómo sucedió. En este programa en donde comparte créditos con Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún, estuvo como invitado Facundo, uno de los conductores más polémicos de la televisión. Durante la dinámica “Netas intimas de verano”, la también actriz fue cuestionada sobre cuál había sido el lugar más exótico en el que tuvo relaciones sexuales.

Aunque primero la artista, de 36 años, indicó que “el exotismo no se me ha dado tanto”, ante la insistencia de Consuelo, quien le indicó que dijera el más raro, Natalia no evadió la pregunta y confesó que tuvo intimidad en un parque de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

“En un parque en la Condesa en la madrugada. Había un lugar por donde está el Imperial, había un lugar de hamburguesas 24 horas, enfrente está el Parque España y hay una parte con unas plantas” NATALIA TÉLLEZ

Natalia dijo que esa noche “estaba muy borracha”, por lo que Facundo le preguntó: “¿Conocías a la persona?”, a lo que la ex conductora de “Hoy” contestó: “Era mi pareja, tristemente. Fue súper incómodo”. En tanto, Paola Rojas aprovechó para hacer un chiste y dijo que el Parque España se había convertido en el “Parque Empaña”, haciendo alusión a la coqueta anécdota de su compañera.

En la misma dinámica de preguntas, Consuelo compartió que vivió una experiencia íntima con alguien que conoció en una función de teatro.

“Uno de los chavos que trabajaba en el teatro me fascinó y terminando la función me dijo: ‘¿Quieres ir a cenar conmigo?’, y de ahí lo hicimos” CONSUELO DUVAL

En tanto, a la titular de Noticieros Televisa se le preguntó qué era lo más ridículo que había hecho en una fiesta durante sus vacaciones de verano, por lo que la conductora y periodista recordó su despedida de soltera en Las Vegas.

“Estaban mis amigos y les dije ‘Pónganse, quiero volar’. Se ponen todos para cacharme, pero estaba tan emocionada que me impulsé demasiado, entonces me seguí y solo me cacharon los pies, lo cual fue peor”. PAOLA ROJAS

