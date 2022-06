VIDEO: Galilea Montijo rompe en llanto y confiesa estar pasando por un momento muy difícil

La conductora estrella del programa “Hoy”, Galilea Montijo, está en medio de un mar de especulaciones después de que diversos medios mexicanos revelaran que estaría en medio de su separación con su marido, además de tener supuestos problemas con producción del matutino de Televisa, pues se ha ausentado repentinamente del show.

Ante esto, la oriunda de Jalisco, decidió romper en llanto en plena transmisión del programa de “Netas Divinas”, pues reveló que la está pasando muy mal debido a razones que la tienen muy triste y frustrada.

Montijo se encargó de desmentir los rumores de separación, sin embargo, explicó que está pasando por otros asuntos personales, pues no ha dejado de recibir miles de comentarios negativo a través de redes sociales, precisamente por integrarse al programa de Unicable.

Esto se desató después de que su compañera Natalia Téllez contó entre lágrimas que acude a terapia para sanar su inseguridad por no tener mamá, por lo que Galilea confesó: “Ay, qué fuerte porque aparte me pegó la sensibilidad, Natalia. Yo con mi mamá soy como la mamá de mi mamá. Soy la hija más grande, a ella le tocó irse a trabajar, A mí ser la mamá, a mi abuela ser mi mamá”, confesión que le hizo remover sus sentimientos.

Durante su conversación, la presentadora admitió que le ha costado mucho entender sus sentimientos, pues al ser la figura fuerte de su familia, pocas veces ha recibido apapachos y palabras de aliento de ella misma, además de que no se reconoce el trabajo y esfuerzo que ha hecho para convertirse en la mujer que hoy en día es, relató entre lágrimas y el apoyo de sus compañeras.

“Siempre he sido muy dura conmigo, me ha costado mucho apapacharme… Pero, ‘eres chin… en lo que has hecho, bueno, malo, bonito, feo, les guste o no les guste, a mí me ha costado’, y siempre le he dicho: ‘Mi Galileita’, no pasa nada, aunque pase, no pasa nada”.

GALILEA MONTIJO