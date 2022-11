Por qué Ron DeSantis sería una amenaza para Trump tras arrasar en Florida

Al expresidente Donald Trump bien podrían recordarle aquella cita de Maquiavelo, considerado uno de los padres de la política moderna: “Si hay que hacer daño a un hombre, debe ser tan grave que no se deba temer su venganza”.

Esto luego de las amenazas lanzadas al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, a quien Trump –de 76 años– envió un mensaje sobre lo que sabe de él, en caso de decida competir por la presidencia en 2024.

“Si el compite, él competirá”, dijo Trump a The Wall Street Journal, luego lanzó la advertencia. “Si el compitiera, te diré cosas sobre él que no serán muy halagadoras. Sé más de él que nadie, además de, quizás, su esposa”.

Desde hace meses, DeSantis es considerado una estrella ascendente del Partido Republicano, no sólo por su edad, 44 años, sino por tener una posición –para algunos– más moderada que la de Trump, aunque el poder político del gobernador todavía deberá ser probado.

Las encuestas que miden a ambos personajes mantienen una ventaja para Trump, pero sondeo de Centennial Institute, un grupo conservador, indicó que el expresidente obtenía 74% del respaldo entre republicanos, contra 71% de menciones de DeSantis. Ningún otro republicano se acerca tanto al expresidente.

La elección de este martes 8 de noviembre confirmó el avance que tiene, al menos en Florida, DeSantis, quien con 59.40% de votos paró al demócrata Charlie Chris.

No sólo eso, el movimiento DeSantis logró avanzar en la zona de Miami-Dade, históricamente demócrata.

Sí, DeSantis es el político más poderoso en Florida, pero todavía deberá medirse a nivel nacional, donde el escenario es más diverso.

Si bien decenas de candidatos que apoyó el expresidente Trump, muchos otros más ganaron, lo que confirma su poder, aunque minado, pues entre los aliados republicanos existe la lectura de que la retórica extremista del exmandatario le está costando mucho a los republicanos.

“Una vez más, el expresidente puede haberles costado a los republicanos el control del Senado, en un año en el que les correspondía a ellos perderlo”, dice una editorial de Fox News, que fuera un aliado de Trump y ahora parece inclinarse por DeSantis.

Una dura competencia por venir

En una entrevista con este diario, previa a las elecciones, Jaime Florez, director de Comunicaciones para Medios Hispanos del Partido Republicano, afirmó que no hay un apoyo incondicional al expresidente.

“Nosotros como Comité Nacional Republicano estamos obligados por las reglas a mantener una absoluta neutralidad”, afirmó. “La verdad que, cuando nos dicen, ustedes están a favor de Trump, eso es absolutamente inexacto; nosotros no estamos a favor, no podemos estar a favor de ningún candidato, no tenemos ningún candidato; nosotros lo que queremos es la mayor claridad, la mayor transparencia posible en los procesos de elecciones primarias”.

Florez enfatizó que hay procesos que los aspirantes deben seguir, pero son los ciudadanos quienes eligen a los candidatos del partido a la Casa Blanca y el Congreso.

“Estamos muy orgullosos de un partido que está vivo que no tiene una estrella, sino muchas estrellas”, defendió Florez.

Taylor Budowich, portavoz de Trump, dijo a The Washington Post que el expresidente y su movimiento “Estados Unidos Primero” logró un “récord de victorias”.

“Es un logro verdaderamente sin precedentes y algo que solo es posible gracias a la capacidad del presidente Trump para elegir a los ganadores”, afirmó. “Mientras el presidente Trump mira hacia el futuro, continuará defendiendo su agenda America First que ganó abrumadoramente en las urnas”.

En serios pleitos legales

Si bien DeSantis es un político de gran poder local, se ha vuelto un personaje nacional por el envío de inmigrantes a Martha’s Vineyard, asunto por el cual enfrenta varias demandas e investigaciones criminales.

Es posible que a inicios del siguiente año se decidan esos pleitos legales para DeSantis, lo que podría allanar su camino o bloquearlo en forma definitiva hacia 2024, en caso de alguna acusación formal sobre investigaciones que incluyen “tráfico de personas”.

En el caso de Trump, la situación es más complicada, debido a que enfrenta al menos cinco retos legales de gran impacto, incluidas indagatorias del Departamento de Justicia por el asalto al Capitolio y haberse llevado documentos clasificados a su residencia oficial a Mar-a-Lago.

También está en proceso el juicio del estado de Nueva York por presunto fraude de la Organización Trump y que el Distrito Sur de Nueva York determine si habrá una investigación criminal al respecto, además de otra indagatoria por parte del Fiscal de Distrito de Manhattan.

