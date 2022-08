Trump no tiene apoyo incondicional del Partido Republicano

Exclusiva

El expresidente Donald Trump ha presumido el respaldo en el Partido Republicano, pero al menos a nivel de dirigencia, ese instituto político no ofrece un apoyo incondicional al exmandatario, ya que respaldará a los aspirantes al mismo nivel, sin tener “un favorito”.

“Nosotros como Comité Nacional Republicano estamos obligados por las reglas a mantener una absoluta neutralidad”, explicó Jaime Florez, director de Comunicaciones para Hispanos del partido. “La verdad que cuando nos dicen, ustedes están a favor de Trump, eso es absolutamente inexacto; nosotros no estamos a favor, no podemos estar a favor de ningún candidato, no tenemos ningún candidato; nosotros lo que queremos es la mayor claridad, la mayor transparencia posible en los procesos de elecciones primarias”.

En entrevista, Florez enfatizó que hay procesos que los aspirantes deben seguir, pero son los ciudadanos quienes eligen a los candidatos del partido a la Casa Blanca y el Congreso.

“Estamos muy orgullosos de un partido que está vivo que no tiene una estrella, sino muchas estrellas”, defendió Florez.

Sin embargo, Florez reconoció la popularidad del expresidente Trump y su movimiento MAGA y comparó cómo las encuestas muestran que menos demócratas quieren al presidente Joe Biden en 2024, pero más republicanos apoyan al exmandatario.

“Nos llama mucho la atención pues que haya un 69% de republicanos que quisieran que el expresidente Trump fuera candidato presidencial en el año 2024, mientras estamos viendo un 76% de demócratas que le están pidiendo al presidente Biden que, por favor, no sea candidato del año 2024”, expuso el portavoz citando recientes encuestas nacionales. “Eso nos muestra la gran diferencia que hay entre de nuestros dos partidos”.

En caso de decidir competir nuevamente por la Presidencia –en medio de investigaciones sobre su influencia en el asalto al Capitolio–, Trump ingresaría a las primarias republicanas como el gran favorito para la nominación del partido con 52% del respaldo, confirmó una nueva encuesta de Harvard CAPS-Harris Polls.

Sin embargo, el sondeo indica que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sería el favorito si Trump no quiere o no puede competir, al obtener el 34% del apoyo. Al enfrentar un cara-a-cara con Trump, DeSantis tiene el respaldo del 19%.

De otros posibles aspirantes, el exvicepresidente Mike Pence ocupa el tercer lugar, con el 7 por ciento.

“Nosotros creemos en la pluralidad democrática. La gente nos dice, es que el Partido Republicano no es un partido unificado. Yo conozco un partido unificado que es verdaderamente, el partido más unificado del mundo que es el Partido Comunista de Cuba, realmente no hay sino una opinión, no hay sino un líder todo el mundo vota igual”, expuso Florez. “Nosotros tenemos que tener dentro del partido diferentes matices, diferentes ideas, diferentes liderazgos, porque al fin y a cabo es el votante el que elige quiénes van a ser los candidatos, no va a ser el partido ni los miembros del Comité Nacional Republicano, ni la presidenta el partido”.

No hay una fecha específica en que los aspirantes deberán decidir si compiten o no por la Presidencia, pero Florez coincidió con este periodista que inicios del 2023 la mayoría de los interesados debería haberlo revelarlo, debido a los tiempos electorales.