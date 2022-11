Al menos 4 muertos y cuantiosos daños en Florida tras el paso de la tormenta tropical Nicole

La tormenta tropical Nicole atravesó la península de Florida el jueves después de tocar tierra durante la noche como un huracán, causando al menos 4 muertes y graves daños materiales al erosionar la costa con enormes marejadas y provocar derrumbes de viviendas en varias localidades.

La tormenta Nicole dejó a su paso un desastre natural aún mayor en un estado por el cual recientemente pasó el gran huracán Ian.

Nicole tocó tierra como huracán de categoría 1 a las 3 a. m., hora del este, cerca de Vero Beach, Florida, con vientos de 75 mph y una marejada peligrosa a medida que azotaba la costa. Este fue sólo el cuarto huracán registrado que azotó a Estados Unidos durante noviembre.

Por la noche, el centro de Nicole, ya como depresión tropical, estaba a unas 40 millas al sureste de Tallahassee, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y continuaba trayendo fuertes lluvias a la península de Florida y el sureste de Estados Unidos que se extenderán hacia el norte a través de los Apalaches centrales el viernes.

10 PM EST November 10 Key Messages: #Nicole is bringing heavy rainfall to the Florida Peninsula and the Southeast US that will spread northward through the central Appalachians on Friday. Flash, urban, and small stream flooding is possible. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/R6LhqLMxvb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 11, 2022

Se han atribuido cuatro muertes a la tormenta, incluidas dos personas que fueron electrocutadas por un cable eléctrico caído en el área de Orkando y otras dos que se estrellaron en Florida Turnpike, una autopista de peaje, según el Departamento del Sheriff y el alcalde del condado de Orange.

Casas derrumbadas por la erosión de la costa

La marejada ciclónica y el fuerte oleaje han erosionado tanto la playa en Daytona Beach Shores, en Florida, que muchos rascacielos frente a la playa se han considerado inseguros y fueron evacuados y varias casas allí y en la vecina Wilbur-by-the-Sea se han derrumbado por completo o en parte en el océano.

Un video del condado de Volusia muestra casas derrumbándose, reducidas a escombros, mientras las olas de Nicole erosionan la costa.

This is what #Nicole did in Wilbur-By-The-Sea on Florida’s east coast. The Volusia County Sheriff says, “what Ian started, Nicole finished.”— Houses falling into the Atlantic. @weatherchannel continues storytelling in Florida 🌀 pic.twitter.com/0j6pWqOwcP — Justin Michaels (@JMichaelsNews) November 10, 2022

“En este momento, la zona cero está aquí”, dijo el miércoles el sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, a WESH-TV, cuando Nicole llegó a tierra como un huracán de categoría 1. The devastation is almost impossible to comprehend- Imagine watching your home collapse into the ocean. Ms. Nina lost just about everything but she has her life & the kindness of her neighbors. Thanks to all of you and my friends Sen Wright & Rep Tramont who lent a hand. https://t.co/QRHCXTYI6m— Mike Chitwood (@SheriffChitwood) November 10, 2022

La ruptura de un malecón que protege los canales de drenaje en Port Orange, Florida, amenazó con inundaciones a más de 500 hogares, dijo el alcalde de esa ciudad.

State Road A1A, una carretera de más de 338,000 millas que corre de norte a sur a lo largo de la costa de Florida y es la vía principal en muchos pueblos de playa se derrumbó o inundó en varias áreas, dejando a muchos residentes varados.

Por qué sucede esto en la costa de Florida

Tres factores principales están contribuyendo a la peligrosa situación en la costa este de Florida. And more on other side. At least 5 to 6 homes gone pic.twitter.com/5gycxw3X8P— claire metz (@clairemetzwesh) November 10, 2022

La marejada ciclónica de Nicole, que alcanzó un máximo de alrededor de 6 pies el jueves por la mañana, es significativa debido a lo masiva que era la tormenta cuando se acercaba a Florida el miércoles, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendían por más de 500 millas.

Esa marejada ciclónica empujó hacia tierra cuando ocurrían las mareas excepcionalmente altas asociadas con la luna llena de esta semana. Daytona Beach Shores. First image at 6:30am. Second image 7:45am. Concrete wall and parking spaces crumbling as wave action pummels the coast at high tide this morning. And onshore winds will continue the next 48 hours. Coast left vulnerable after Ian. pic.twitter.com/a7cOQLLn2H— Rusty McCranie (@RMcCranieWFTV) November 9, 2022

Y detrás de todo esto, el nivel del mar en esta parte de Florida ha aumentado más de un pie en los últimos 100 años, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y la mayor parte de ese aumento se ha producido en las últimas tres décadas.

Los científicos e investigadores han advertido durante mucho tiempo que el aumento del nivel del mar está provocando más erosión e inundaciones durante la marea alta, especialmente durante las tormentas costeras extremas. Esto está ejerciendo aún más presión sobre los diques, que están destinados a proteger a las comunidades costeras de las altas olas y los niveles de agua.

