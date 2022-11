Alcalde de Luisiana muere en accidente automovilístico el día de las elecciones intermedias

Velma Hendix, alcaldesa de Melville, Luisiana, de 84 años, murió después de que un conductor no respetó la señal de alto y se estrelló contra el auto en el que viajaba la mujer el pasado martes 8 de noviembre por la mañana.

De acuerdo con la policía de Louisiana, la alcaldesa iba sentada en el asiento trasero del lado izquierdo de un Acura y no usaba cinturón de seguridad cuando la camioneta RAM se estrelló contra ella.

Una investigación preliminar del accidente reveló que un conductor masculino, de Columbia, Luisiana, viajaba hacia el sur por LA 741 en su camioneta Ram 2500 2015 cuando, según los informes, no cedió el paso al Acura RDX 2008 que transportaba a la alcalde titular de Melville, Luisiana, mientras el vehículo viajaba hacia el oeste por la US 190.

“Cuando el Acura se acercó a la intersección, [el conductor] no cedió el paso cuando intentó cruzar los dos carriles hacia el oeste de la US 190”, dijo la Policía Estatal de Luisiana. “La parte delantera del Ram golpeó el lado del pasajero del Acura en el carril de circulación hacia el oeste”.

Tras el accidente, la alcaldesa fue llevada de emergencia a un hospital donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas durante el percance; en tanto, el conductor del Acura, quien tampoco llevaba cinturón de seguridad, y otras tres personas, sufrieron lesiones moderadas a graves y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención oportuna.

El conductor de la camioneta Ram tampoco usaba el cinturón de seguridad y “presentó una muestra de aliento que indicaba que no tenía alcohol en su sistema y que no tenía signos de deterioro”, dijo la Policía Estatal de Luisiana. “Fue citado por no ceder el paso ante una señal de alto y sin cinturón de seguridad. Se envió una muestra de toxicología de rutina del conductor del Acura al Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Luisiana para su análisis”.

