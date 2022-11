Miguel Herrera se mostró consternado por su despido de Tigres: “No me dieron un motivo claro”

Miguel Herrera rompió el silencio sobre su despido de la dirección técnica de Tigres, además aseguró que le dieron una razón muy ambigua. No obstante, señaló que explicará mejor la situación próximamente durante una conferencia de prensa, además el experimentado estratega cree que haber llamado viejo al plantel fue su peor error.

En entrevista concedida a ESPN, Herrera comentó que no quedó convencido con la razón que le dieron de su despido. “Me dieron una razón muy ambigua, porque los resultados no daban“, afirmó.

“Molesta, sí. Lo primero que dije fue: la regué, porque no es viejo, esa es una palabra que no se tiene que utilizar. Es un equipo maduro que ha ganado todo y que, por todas las circunstancias del mundo tiene que renovarse”, prosiguió.

Miguel Herrera estaba planeando la siguiente temporada con Tigres

Miguel Herrera aseveró que su despido lo tomó por sorpresa ya que incluso se encontraba preparando la siguiente temporada y creyó que había sido llamado por el presidente deportivo de la institución para hablar de ello, sin embargo la razón fue para comunicarle su despido.

Asimismo insistió en que el haber llamado vieja a la plantilla fue el punto de inflexión de su despido y lo que más le molestó a la directiva. Aseguró que para él, los resultados son siempre lo más importante se den de la manera que se den.

“Me cae muy de sorpresa, llegó un momento que me embargó la tristeza por completo; la molestia y la calentura. Me tomé el agua, me paré y me fui del sitio porque en ese momento no estaba pensando en las cosas que debía decir”.

Sobre el futuro de Miguel Herrera en el Tri

Miguel Herrera fue interrogado acerca de un posible futuro como director técnico del Tri, a lo que contestó que en estos momentos no era algo en lo que estaba pensando, sin embargo de no tener trabajo el año que viene y ser llamado diría que si, debido a que siempre está dispuesto a trabajar con y por la selección.

Ahora se espera el nombramiento del nuevo DT de Tigres y según distintos medios deportivos podría ser el argentino bicampeón del torneo mexicano, Diego Cocca.

