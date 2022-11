Los 5 productos de carne de Costco con más quejas de los clientes 

Si bien Costco es la primera opción de muchos consumidores al momento de hacer las compras, ya sea por sus ofertas o por la variedad de inventario, hay momentos en donde la compañía deja que desear, en especial con el lanzamiento de algunos productos.

El área de alimentos ha estado en el centro de atención en los últimos días. A través de foros de internet y redes sociales, varios miembros de la tienda han hecho duras criticas hacia algunos productos, como el estofado de res con verduras debido a su precio, practicidad y sabor.

Hablando de carnes, hay otros productos que se han ganado un lugar en la mente de los consumidores y no precisamente para bien. Los presentamos a continuación:

1. Pollo congelado Foster Farms

En días recientes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) reportó el retiro de 148,000 libras de hamburguesas de pechuga de pollo de Costco de Foster Farms debido a la presencia de plásticos mezclados entre la carne.

La noticia no ha caído bien entre los clientes. A través de los foros han compartido su experiencia con el producto y han hecho la devolución.

2. Muslos de pollo Kirkland

Una queja en los últimos meses sobre los muslos de pollo de Kirkland Signature obtuvo más de 1,000 comentarios a favor y más de 300 comentarios en Reddit. Algunos usuarios reportaron que el producto había sido cambiado de “enfriado por aire” a “enfriado por agua”. Aunque a simple vista no parece un problema, los artículos que se enfrían con agua a menudo cambian de precio y valor.

“La carne absorbe la humedad que afecta la textura y pagas por el peso del agua. El enfriamiento por aire es más caro, pero es un producto superior”, dijo el usuario @verash, en declaraciones que recoge el medio Eat this, Not That.

Otros usuarios criticaron que las piezas de los paquetes se redujeron de seis a cuatro. Aunque ahora se usan piezas de mayor tamaño, no ha sido suficiente para los clientes.

3. Chicken bake

Uno de los productos más icónicos del área de patio de comidas también se encontró en este listado. Varios usuarios compartieron que además de que recientemente subió de precio el producto ahora presenta una aparente reducción de tamaño. Otros usuarios dijeron que tienen la impresión que ahora contiene menos pollo que antes.

“Ahora son mucho más delgados, un poco más cortos y más caros. Me quedaré con el hotdog”, dijo el usuario @Thar.

4. Pollo congelado Perdue

Un cliente compartió recientemente que las calorías y las grasas subieron súbitamente en los últimos paquetes, en comparación con los pasados. “Lo más probable es que haya un ‘aumento del precio de producción’, por lo que cambiaron a ingredientes más baratos”, escribió un usuario. “La proteína bajó y la grasa subió. ¿Adivina cuál cuesta más?”, dijo otro cliente.

5. Tocino canadiense Jones Dairy Farm

El tocino canadiense sin curar de esta marca cierra el listado debido a que ha recibido una gran variedad de quejas por su calidad, al grado que el propio fabricante tuvo que enviar cartas de disculpa a todos los miembros de Costco que lo habían comprado.

“Hemos identificado un problema de calidad que podría causar que el producto tenga una apariencia viscosa. Este no es un problema de seguridad alimentaria y no hay riesgo para la salud al consumir el producto”, dice parte del comunicado que fue compartido en el foro.

Así como hay algunos artículos que dejan mucho que desear, hay otros que brillan por sus excelentes reseñas. Algunos ejemplos son el pastel de cereza con queso, las galletas con chispas de chocolate finas de Kirkland y los muffins streusel de calabaza.

