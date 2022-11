Los estadounidenses no quieren que Joe Biden se postule para presidente en 2024, revela nueva encuesta

Una nueva encuesta publicada en CNN que se realizó después de que los votantes emitían su decisión el pasado martes 8 de noviembre, hace evidencia de que los estadounidenses no están de acuerdo que Joe Biden de postule para un segundo mandato presidencial en 2024.

Según la encuesta que se llevó a cabo a los votantes, el 67 % no desean que Joe Biden se postule para presidente en 2024, sólo un 30 % señaló que si debería buscar un segundo mandato. Estos resultados son los más recientes, pero coinciden con los que se llevaron a cabo antes de las elecciones de medio término.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette elaboró un trabajo de encuesta en septiembre. El resultado fue de un 72% de los estadounidenses rechazan que Biden se postule a la presidencia en 2024.

También publicaron que los demócratas en esa encuesta estaba muy cerrada si decisión sobre la pregunta y el 52% dijo que debería volver a postularse, mientras que el 48 % dijo que no.

El mismo medio de comunicación recalcó que el presidente Joe Biden se le informó de los resultados más recientes de las encuestas en donde se refleja que no desean verlo como presidente para 2024 y el mandatario manifestó que la cantidad de personas que no quieren que se postule no afectará su decisión.

Si el presidente de EE.UU. hace oficial su candidatura para 2024 con el propósito de tener un segundo mandato, tendría 82 años de edad lo cual es una de las cusas principales por las que los estadounidenses no desean verlo al frente del país por segunda vez.

Algunos republicanos no sólo ven la edad de Biden, sino también se han centrado en los errores que ha cometido durante los dos años que lleva como presidente y que demuestran que no está a la altura de gobernar el país.

Otras estadísticas realizadas por Edison Research reveló que 7 de cada 10 votantes independientes, así como 9 de cada 10 votantes republicanos dijeron que no quieren que Joe Biden esté presente en la campaña presidencial de 2024. Por el lado de los demócratas, 6 de cada 10 votantes opinaron que debería presentarse.

