Matías Novoa y las 5 novias que pasaron de la ficción a la realidad

Desde su aparición en la serie de Telemundo, ‘El Señor de los Cielos’, Matías Novoa se convirtió en el favorito de muchos por su carisma y faceta de galán de telenovelas. Sin embargo, todo parece indicar que los fans de sus proyectos no son los únicos que se han visto cautivados, pues una que otra actriz no pudo sucumbir ante sus encantos. ¡Aquí te comentamos quiénes son!

Daniela Castillo

La primera vez que Matías Novoa se enamoró de una compañera de ficción ocurrió cuando aún vivía en Chile. Se trató de la actriz Daniela Castillo, con quien llegó al altar en el año 2006 y pronto se mudó a México para continuar construyendo una carrera como actor.

Lamentablemente, la historia de amor terminó tan pronto como el famoso fue contratado por la empresa TvAzteca; sería allí donde conocería a su siguiente enamorada.

María José Magán

Su llegada a la televisora TvAzteca no solo trajo consigo el protagónico de la novela “Tanto te Amo”, también el noviazgo con su compañera María José Magán, venezolana que se convertiría en madre de su primer hijo.

No obstante, el cuento de hadas terminó luego de que al famoso se le vinculara amorosamente con Bárbara de Regil tras haber participado juntos en un melodrama. Aunque hasta el momento nadie confirmó o negó esta situación, María José Magán puso fin a su romance.

María Fernanda Yepes

María Fernanda Yepes sería la guapa histrionisa que robaría el corazón de Matías Novoa. En su caso, el flechazo se dio durante las grabaciones de “La Teniente” y duró poco en comparación del resto.

Isabella Castillo

Para el año 2020, el galán contrajo nupcias nuevamente, ahora con la actriz cubana Isabella Castillo, a quien conoció cuando formó parte del elenco de la serie de Telemundo, “El señor de los cielos”.

Michelle Renaud

Luego de compartir pantalla con la historia “La Herencia”, Matías Novoa y Michelle Renaud decidieron darle una oportunidad al amor y compartir la noticia con el público mediante la portada de una entrevista. View this post on Instagram A post shared by Matias Novoa Actor 🇨🇱🇲🇽 (@matlechat)

Desde entonces, la parejita ha derramado miel a través de redes sociales con diversas fotografías y videos en los que comparten una probadita de sus escapadas, donde se incluyen idas a la playa y uno que otro destino turístico.

