Miguel Herrera reveló cómo fue despedido de Tigres de la UANL

El ciclo de Miguel Herrera con Tigres de la UANL llegó a su final. La paciencia sobre el estratega mexicano concluyó y la directiva decidió sacarlo del banquillo. El “Piojo” no se quedó callado y reveló los detalles de su despido y cómo se lo comunicaron en medio de un desayuno.

El carismático estratega mexicano relató la forma en la que le manifestaron la decisión de que ya no permanecería en el equipo. Un desayuno con Mauricio Culebro, presidente de Tigres de la UANL, marcaría el final del vínculo entre ambos.

“Yo pensando que había algo de los refuerzos y me dice ‘mañana platicamos’. Entonces fue todo. Me presenté en su casa. Nos sentamos, como lo habíamos hecho varias veces. Íbamos a desayunar y de repente me dice ‘bueno, se tomó la decisión de que hasta aquí llegó nuestra relación’. Ya lo único que tomé fue un vaso de agua”, relató Herrera en una entrevista para ESPN.

La culpa del Piojo

A pesar de que Miguel Herrera no ha conseguido trofeos al mando del club, la gota que derramaría el vaso se produjo con unas declaraciones del Piojo en la que llama “viejos” a sus futbolistas. Luego de las palabras de Herrera, el propio Culebro manifestó su desacuerdo con la opinión del, para ese entonces, estratega de Tigres de la UANL.

“Sí, dije ‘viejo’ y me equivoqué. Es un plantel maduro y que hay que renovar. Dije ‘me puede tocar a mí o al que venga’, porque el fútbol es así. Nosotros traíamos paulatinamente gente cada vez más joven“, aclaró. Comunicado Oficial.— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) November 9, 2022

