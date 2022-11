“Te pueden lastimar” dijo Alejandro Speitzer sobre su razón para ser hermético con su vida amorosa

A pesar de que Alejandro Speitzer ha sido muy hermético en su vida personal y, principalmente, en todo lo que tiene que ver con el amor, el actor abrió un poco su corazón para hablar del tema con Aislinn Derbez, quien lo invitó a su podcast. Y una de las cosas que mencionó fue, precisamente, cómo es que hace para vivir un noviazgo siendo una figura pública.

“¿Cómo vives las relaciones amorosas en nuestro medio?”, preguntó Aislinn Derbez al actor de ‘Oscuro deseo’. En respuesta, Speitzer consideró que tratar de poner límites a la vida pública es una constante lucha con el ego, ya que no a todos les gustará la forma en la que él elije llevar su vida personal, pero no puede encasillarse en eso.

“Al final he tratado, en la medida de lo posible, pero sin privarme de cosas. Algún día sí, también quieres subir una foto con alguien, estás feliz, por qué me voy a privar de eso, pero sí no quiero que vaya más allá“, comentó Alejandro, quien tuvo un intenso noviazgo con la actriz española Ester Expósito.

“Tengo que vivir con la idea de que hay muchísimas personas que van a creer que soy un asco de persona porque se crearon esta historia, siento mucho por ellos que tengan que hacer eso… eres famoso, eres lo que sea, pero eres un ser humano, que siente y que te pueden lastimar“, agregó.

El actor también comentó que intenta no darle importancia a quienes se ofenden por las decisiones que toma en cuestiones del amor, ya que “darle tanta atención a eso sería darles más poder”, consideró. E incluso, mencionó que en el caso de las mujeres y principalmente cuando son madres, como Aislinn Derbez, el balance entre la vida pública y la vida privada se torna aún más complicada, ya que hay más puntos que cuidar.

