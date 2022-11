Cayó en depresión en la Liga MX y ahora regresa por la revancha: Brian Lozano quiere retomar su ritmo goleador con Atlas

La exigencia y nivel de competencia que tiene la Liga MX es algo notable y que a pesar que siempre ha sido puesto en duda por analistas o figuras del fútbol, el propio torneo siempre defiende y realza. Un ejemplo de eso es el palmarés de los clubes: el más ganador tiene 13 (América), demostrando la equidad que hay entro todos los elementos por el máximo trofeo.

Ese nivel competitivo trae consigo mucha presión que muchos futbolistas no pueden manejar. Tal es el caso de la primera temporada del delantero Brian Lozano, que en 2016 arribó a las Águilas del América con el cartel de goleador y se marchó por la puerta de atrás, con un manojo de choques disputados y sin ningún gol en la cuenta.

El atacante uruguayo primero estuvo cedido en el Defensor Sporting donde sí tuvo regularidad y en 19 encuentros marcó 4 tantos y entregó 2 asistencias. Fue vendido al Santos Laguna y en seis años terminó explotando con 150 partidos disputados, en los que metió 27 goles y entregó 28 asistencias.

Cuando parece que todo iba bien, una seguidilla de lesiones oscurecieron su carrera, lo que estribo en un duro problema mental de depresión que lo orilló a sus 28 años tomar la decisión de abandonar la exigente Liga MX y regresar a su natal Uruguay.

Pero parece ser que la suerte vuelve a sonreír para un Lozano que quiere volver a ser lo que era y aparentemente recuperado de sus problemas. El nuevo proyecto de Benjamín Mora en el banquillo del tiene amarrado el fichaje del delantero charrúa de cara al Torneo Clausura 2023.

🚨[EXCLUSIVO] Atlas fichó a Brian Lozano 🇺🇾. #TratoHecho👇👇https://t.co/rCVctYmUNI — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 12, 2022

El periodista César Luis Merlo informó de forma exclusiva que solo faltan unos cuantos detalles para que firme hasta 2025 con los ‘Zorros’ de Guadalajara.

Brian Lozano quiere el desquite en la Liga MX

Sin referirse directamente al Atlas, Brian Lozano habló de su salida del Peñarol de Uruguay en un canal de televisión charrúa y explicó de su nivel futbolístico y cómo se siente al respecto de su regreso a la Liga MX.

“Vine a Uruguay porque no estaba bien de salud, porque no estaba disfrutando del fútbol, necesitaba rodearme de mi familia, para sentir ese apoyo, pero no sentí ese apoyo que realmente necesitaba para poder sentirme más útil en lo deportivo”, expresó el delantero.

“No estoy salvado para toda mi vida, pero he sido ordenado para tener mis cosas. Me tocó hablarlo con Nacho Ruglio, contarle lo que me estaba pasando y por el bien del club lo mejor era que yo me fuera. Si sigo en la misma rosca de no estar bien, de estar preocupado por mucha gente y no sentir el apoyo que necesito, es normal que adentro de la cancha no vaya a rendir”, puntualizó Brian Lozano.

