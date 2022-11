‘Checo’ Pérez fracasó en el Gran Premio de Brasil tras llegar séptimo y terminó tundiendo a Max Verstappen: “Tiene dos campeonatos gracias a mí”

Foto: Jared C. Tilton / Getty Images

El Gran premio de Brasil de este domingo no terminó de la mejor manera para el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez luego de arrancar en quinto lugar y terminar séptimo. El tapatío criticó con dureza a su compañero Max Verstappen por no ayudarlo y dejarlo pasar.

La carrera del circuito de Interlagos finalmente se decantó para el lado de Mercedes con la victoria de George Russell. El resultado perjudica las aspiraciones de ‘Checo’ y ahora deberá definir el segundo lugar de la temporada en el último GP de Abu Dhabi ante Charles Leclerc.

Lewis Hamilton culminó segundo y el español Carlos Sainz tercero. El cuarto puesto fue para Leclerc, que se sitúa con 290 puntos en la tabla general, seis más que Pérez. El mexicano estuvo en el top 10 de la carrera, pero en las últimas vueltas del circuito no pudo mantener la velocidad y fue superado por la escudería Ferrari y Fernando Alonso que finalizó quinto por delante del Neerlandés Max Verstappen.

‘Checo’ Pérez decepcionado tundió a Verstappen públicamente

Ante el panorama que adoptó la carrera, la estrategia de la escudería Red Bull fue clara hacia el campeón neerlandés: debía dejar pasar a ‘Checo’ y ayudarlo para que este terminara lo más adelante posible. Sin embargo no ocurrió y la furia del oriundo de Guadalajara se hizo notar nada más acabar la carrera.

En declaraciones a los medios, Pérez mostró públicamente su molestia “Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones y muy sorprendido. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”.

Pues no se mordió la lengua: "creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí".



Rota la relación entre Checo Pérez y Max Verstappen.pic.twitter.com/rZnREbSzs6 — Luis Herrera (@luisrha) November 13, 2022

Verstappen debía dejar pasar al mexicano para que este obtuviera más puntos y pudiera mantener el liderato sobre Leclerc en su lucha por el segundo lugar, pero finalmente no fue así y terminó perjudicando a Pérez. El tapatío ha sido clave en varias victorias del neerlandés como la que obtuvo en Abu Dhabi en 2021 ante Lewis Hamilton.

‘Checo’ Pérez contó más sensaciones del Gran Premio de Brasil

El piloto también manifestó no sentirse cómodo con las llantas elegidas para el circuito. “No tenía nada de agarre y era un pasajero ahí. Se nos complicó estar en el podio y era un pasajero ahí”.

“Especialmente con el neumático blando iba bien, íbamos un poquito a la par con Ferrari, Mercedes iba adelante, pero con el medio íbamos mal”, agregó.

Te puede interesar:

·‘Checo’ Pérez dejó a un lado la Fórmula 1 y se pasó al póker para jugar con Ronaldo Nazário antes del GP de Brasil

·Los memes más destacados luego del tercer lugar conseguido por ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de México

·‘Checo’ Pérez aprovechó su presencia en tierras aztecas y se echó unos taquitos antes del Gran Premio de México

**