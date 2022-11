El lanzamiento del libro de memorias de Aaron Carter se retrasa

El pasado 5 de noviembre el cantante Aaron Carter fue hallado sin vida en su casa, y en los días siguientes varias personas que lo conocieron expresaron sus condolencias. La actriz Hilary Duff tuvo un romance con Aaron de 2001 a 2004, y declaró lo siguiente: “Es realmente triste que una semana después de la muerte de Aaron haya un editor que parece estar imprudentemente publicando un libro para sacar provecho de esta tragedia sin tomarse el tiempo o el cuidado adecuados para verificar la validez de su trabajo”.

Duff se refería en sus comentarios al libro de memorias Aaron Carter: an incomplete story of an incomplete life, escrito por el periodista Andy Symonds, quien planeaba lanzarlo el 15 de noviembre. Ahora ha decidido aplazarlo, y en un comunicado la editorial Ballast Books dio a conocer que “Aaron Carter quería que se contara su historia y que nuestro cliente, Andy Symonds, un periodista y autor muy respetado, contara esa historia con toda su belleza y crudeza…Por respeto a la familia Carter, mi cliente ha decidido posponer la publicación del libro en este momento. El señor Carter no era sólo una celebridad, sino que también era un padre, un hermano, un hijo y un amigo para muchos que todavía están de duelo por él”.

Mientras se da a conocer la nueva fecha de lanzamiento, el publicista de Aaron hizo declaraciones a Page Six puntualizando que el fallecido artista no estaba de acuerdo en la edición de ese libro: “A la mitad de estar trabajando en ese libro Aaron dijo: ‘No quiero tener nada que ver con esto’ y se detuvo, por lo que el hecho de que el editor diga que tiene luz verde, no es cierto”. Por su parte Symonds ha defendido su trabajo con las siguientes declaraciones: “Aaron tenía derecho, como todos, a contar su historia. Como periodista me siento honrado de que me haya elegido para ayudarlo a hacer eso. Además de ser catártico para él, Aaron esperaba que este libro ayudara a otras personas que luchan contra la adicción y la enfermedad mental. Espero y creo que lo hará”.

